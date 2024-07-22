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Как реагируют мировые лидеры на отказ Байдена идти в президенты США

Степан Гафтко
22 июля 2024, 01:47
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Первые реакции мировых лидеров на отказ действующего президента США Джо Байдена во второй раз баллотироваться.
Как реагируют мировые лидеры на отказ Байдена идти в президенты США
Реакция мировых лидеров на снятие Байдена с кандидатов в президенты / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Действующий президент США Джо Байден официально заявил, что не будет баллотироваться повторно на пост главы государства. Лидеры мировых стран уже высказали свои мнения и реакции на такое решение. Об этом сообщает издание Reuters.

Реакция Великобритании

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что уважает решение Байдена и с нетерпением ждет совместной работы в течение оставшегося срока его президентства.

видео дня

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Байден во время своего президентства достиг достаточно многих успехов как для США, так и для Европы.

Испания

Премьер-министр Педро Санчес выразил свое восхищение американским президентом и сказал, что именно он помог американцам и миру преодолеть кризис после пандемии коронавируса.

Дебаты Байдена и Трампа - что известно

27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на эту должность от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять.

Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и веб-сайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.

Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии.

Президент США Джо Байден заявил сотрудниками своей избирательной кампании, что не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме.

Ирландия

Ирландский премьер Саймон Харрис поблагодарил Байдена за поддержку и за сотрудничество на протяжении многих лет. Он подчеркнул, что Джо Байден на всех должностях, которые занимал, всегда был непоколебимым голосом и страстным борцом за мир на острове Ирландия.

Норвегия

Норвежский премьер Йонас Гар Стере сказал, что понимает и уважает решение Байдена снова не баллотироваться на пост президента США.

Выборы в США и снятие Байдена с кандидата в президенты

Напомним, ранее стало известно, что Президент США Джо Байден объявил о своем решении оставить президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение является правильным и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока. Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

Также сообщалось, что союзники президента США Джо Байдена узнали о его планах выйти из президентской гонки лишь незадолго до появления соответствующего письма в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон опубликовал статью с идеями завершения войны для Трампа, и в очередной раз продемонстрировал свой незаурядный талант.

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