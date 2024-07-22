Сын Трампа потроллил Зеленского из-за громкого заявления Байдена: ответ СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны прокомментировали скандальное сообщение Дональда Трампа-младшего, который является сыном 45-го президента США, в котором он высмеивал президента Владимирв Зеленского после решения Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.
Как подчеркнул глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, страна-агрессор Россия продолжает убивать христиан, священников и разрушает храмы и церкви в Украине.
"Об этом хорошо знают республиканцы и их суппортеры, поэтому они вряд ли так называемую "шутку" заценят, потому что она над ними", - подчеркнул он.видео дня
Как Трамп-младший потроллил Зеленского
Отметим, что ранее сын Трампа в Instagram опубликовал изображение в виде скриншота со смартфона Байдена. На изображении показаны якобы 52 пропущенных телефонных звонка от Зеленского и ряд смс-сообщений от него.
В текстах сообщений говорится: "Мои деньги все еще поступают, правда? Я напуган. Пожалуйста, ответьте!".
Ранее Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке 2024 года. Он заявил, что это правильное решение и он сосредоточится на завершении своей каденции. В то же время Байден выразил поддержку вице-президенту Камалле Харрис как новому кандидату от демократов.
Напомним, вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении выиграть номинацию от Демократической партии на выборах президента. Она выразила благодарность за поддержку Джо Байдена и подчеркнула, что вместе с командой будет бороться за победу на выборах.
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