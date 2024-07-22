Сын Трампа потроллил Зеленского из-за громкого заявления Байдена: ответ СНБО

Республиканцы вряд ли оценят шутку Дональда Трампа-младшего, считает Андрей Коваленко.

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Сын Дональда Трампа потроллил Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Instagram/donaldjtrumpjr

В Совете национальной безопасности и обороны прокомментировали скандальное сообщение Дональда Трампа-младшего, который является сыном 45-го президента США, в котором он высмеивал президента Владимирв Зеленского после решения Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.

Как подчеркнул глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, страна-агрессор Россия продолжает убивать христиан, священников и разрушает храмы и церкви в Украине.

"Об этом хорошо знают республиканцы и их суппортеры, поэтому они вряд ли так называемую "шутку" заценят, потому что она над ними", - подчеркнул он. видео дня

Как Трамп-младший потроллил Зеленского

Отметим, что ранее сын Трампа в Instagram опубликовал изображение в виде скриншота со смартфона Байдена. На изображении показаны якобы 52 пропущенных телефонных звонка от Зеленского и ряд смс-сообщений от него.

В текстах сообщений говорится: "Мои деньги все еще поступают, правда? Я напуган. Пожалуйста, ответьте!".

/ Instagram/donaldjtrumpjr

Ранее Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке 2024 года. Он заявил, что это правильное решение и он сосредоточится на завершении своей каденции. В то же время Байден выразил поддержку вице-президенту Камалле Харрис как новому кандидату от демократов.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении выиграть номинацию от Демократической партии на выборах президента. Она выразила благодарность за поддержку Джо Байдена и подчеркнула, что вместе с командой будет бороться за победу на выборах.

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