Останется ли Байден президентом США до конца срока: в Белом доме удивили заявлением

Президент сумел обеспечить значительный экономический рост, самый низкий уровень преступности за почти полвека, а также расширение НАТО, утверждает Эндрю Бейтс.

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Байден унаследовал после Трампа "экономику в свободном падении" / Коллаж: Главред, фото: multimedia.europarl.europa.eu

Президент США Джо Байден не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года. Президент будет работать, чтобы обеспечить новые исторические результаты для страны. Об этом заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, пишет CNN.

По словам спикера, Байден унаследовал от своего предшественника Дональда Трампа "экономику в свободном падении, рост показателей насильственных преступлений и ослабленные альянсы". Несмотря на это, президент смог обеспечить значительный экономический рост, самый низкий уровень преступности за последние полвека, а также расширение НАТО новыми членами.

"Он планирует завершить свой срок на посту и обеспечить еще больше исторических результатов для американского народа", - отметил Бейтс. видео дня

Сейчас Байден находится на лечении дома из-за подтвержденного коронавируса и не имеет запланированных мероприятий на понедельник.

Дебаты Байдена и Трампа - что известно 27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на эту должность от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и веб-сайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции. Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Президент США Джо Байден заявил сотрудниками своей избирательной кампании, что не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме.

Выборы в США - решение Байдена о выходе из президентской гонки

Напомним, 21 июля президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке 2024 года. Он заявил, что это правильное решение и он сосредоточится на завершении своей каденции. В то же время Байден выразил поддержку вице-президенту Камалле Харрис как новому кандидату от демократов.

Также 17 июля Байден получил положительный результат теста на COVID-19 и заявил, что будет находиться в изоляции до выздоровления. Решение действующего президента США о выходе из предвыборной гонки стало сюрпризом для Белого дома, поскольку они не видели никаких признаков того, что он пересматривает свое участие в выборах.

Как сообщал Главред, вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении выиграть номинацию от Демократической партии на выборах президента. Она выразила благодарность за поддержку Джо Байдена и подчеркнула, что вместе с командой будет бороться за победу на выборах.

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