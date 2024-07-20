США оставили Украину без однозначного ответа: у Байдена шокировали заявлением об ударах по РФ

НАТО будет играть решающую роль и будет основой поддержки Украины "на долгосрочной, устойчивой основе", подчеркнул Джейк Салливан.

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Салливан не исключает возможности предоставления разрешения бить вглубь РФ / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", US Army

Советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан не смог четко ответить, позволит ли Вашингтон Украине использовать американское оружие для значительно более глубоких ударов по территории России. Об этом он сказал в пятницу, 19 июля, во время конференции в Аспеновском институте, пишет "Голос Америки".

Он отметил, что этот вопрос задали президенту США Джо Байдену во время пресс-конференции после саммита НАТО. Байден тогда ответил, что США постоянно оценивают ситуацию - что нужно Украине, что они могут предложить, и на основе этих факторов принимают решения.

"С изменением войны в Украине меняется наша поддержка, развиваются возможности, которые мы предоставляем, меняются параметры, которые мы им устанавливаем. Поэтому я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос относительно будущего", - заявил Салливан. видео дня

Советник президента США по нацбезопасности подчеркнул, что нынешняя позиция Байдена заключается в том, что обстоятельства меняются. Поэтому он разрешил Украине использовать предоставленное оружие для ударов по российской территории вблизи границы, когда Россия начала второе наступление в направлении Харькова.

"Но пока его (Байдена - Главред) политика в отношении дальних ударов по территории России не изменилась", - добавил он.

Салливан также отметил, что вооружение от США является критически важным для этой войны. Однако он не может предсказать, какой будет политика вероятной новой администрации.

Кроме того, советник президента США предположил, что ожидаемый переход координации вооруженной поддержки Украины от США к НАТО обеспечит стабильные поставки помощи ВСУ при любой администрации. Салливан подчеркнул, что НАТО будет играть решающую роль и станет основой поддержки Украины "на долгосрочной, устойчивой основе".

"Я не могу предсказать, что произойдет осенью или в следующем году. То, что я могу вам сказать, что установление этой архитектуры (безопасности помощи Украине со стороны стран НАТО - Главред), по моему мнению, дает нам лучшую возможность обеспечить Украине поддержку, в которой она не просто нуждается, а принципиально заслуживает от своих партнеров на Западе. И я сделаю все возможное, чтобы это продолжалось", - заверил американский чиновник.

Кто такой Джейк Салливан Джейкоб Салливан - американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013-2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года. 23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени - за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Разрешение бить западным оружием по РФ - что известно

Напомним, определенные страны открыто поддерживают право Киева на использование западного оружия для ударов по целям в глубине РФи. В то же время, другие государства, в частности Соединенные Штаты, накладывают ограничения на выбор целей для Вооруженных сил Украины. Они позволяют использовать американское оружие только на украинской территории и по российским целям вблизи границы.

Украина делает все возможное, чтобы получить от США разрешение на удары по аэродромам на территории РФ, готовя мощный военно-дипломатический удар против российского террора, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, первым шагом стали принятые решения в Польше.

Также впоследствии президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в США провел переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Американец отметил, что позиция Конгресса заключается в разрешении ВСУ использовать американское оружие по собственному усмотрению.

Кроме этого, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость поддержать использование Украиной западного оружия против законных военных целей на территории РФ во время онлайн-обращения к литовским дипломатам.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии. Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90. Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты". Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar. Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer. Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты. Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным. "Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ. "Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения. Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ. "Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия. Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии. "Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она. Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие. "Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она. Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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