Врач Байдена прокомментировал слухи о возможной смерти президента

В течение нескольких дней от действующего президента США Байдена не было известий и фото, только текстовые сообщения. Врач главы государства прокомментировал.

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Врач Байдена рассказал о его состоянии / коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

В течение нескольких дней от действующего президента США Джо Байдена нет свежих фото, только текстовые сообщения. Его личный врач Кевин О'Коннор еще в пятницу заявил, что президент заболел коронавирусом. Об этом информирует американский телеканал Fox News.

Протрамповские СМИ в США начали мощную информационную кампанию, в рамках которой заявляют о резком ухудшении состояния здоровья действующего президента Джо Байдена на фоне заражения коронавирусом. Также звучат даже предположения, что президент уже может быть мертвым.

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Американский телеканал Fox News, который называют лояльным к республиканцам, на днях заявил, что от действующего президента США нет никаких сведений, а все его заявления только текстовые. Также нет никаких фото главы государства.

Дебаты Байдена и Трампа - что известно 27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на эту должность от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и веб-сайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции. Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии. Президент США Джо Байден заявил сотрудниками своей избирательной кампании, что не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме.

Однако, еще в пятницу врач президента США Кевин О'Коннор опубликовал официальный бюллетень о состоянии здоровья Байдена, в котором сообщил, что глава государства "принял свою шестую дозу PAXLOVID сегодня утром", но "все еще испытывает слабый, непродуктивный кашель и хрипоту, но его симптомы продолжают неуклонно улучшаться". Также врач утверждал, что "пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура остаются абсолютно нормальными".

Джо Байден и предстоящие выборы президента США

Напомним, как писал Главред, президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока.

Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

При этом американский лидер не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года.

Выборы в США и война в Украине:

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