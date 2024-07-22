Кто может победить на выборах США - Трамп или Харрис: опрос

Появились результаты опросов по поводу потенциального противостояния между Дональдом Трампом и Камалы Харрис на выборах президента США осенью 2024 года.
Согласно опубликованным результатам социологического опроса CNN, в случае выдвижения Харрис на выборах от Демократической партии гонка будет ожесточенной.
Трамп набирает 48% поддержки в среднем по шести свежим исследованиям, Харрис — 47%.
Отмечается, что 5 из 6 опросов проводили после неудавшихся дебатов в июне и последний — после покушения на Трампа.
Выборы в США - отход Байдена и появление Харрис
Как писал Главред, президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока.
Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.
При этом американский лидер не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года.
Сама Харрис решительно настроена выиграть номинацию от Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты. Также политик заявила, что своим жестом Байден показал, что он как всегда в первую очередь думал не о себе, а об американском народе.
Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, на данный момент обсуждаются несколько кандидатур на пост вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.
Кто такая Камала Харрис?
Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.
Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.
Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.
19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.
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