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Кто может победить на выборах США - Трамп или Харрис: опрос

Яна Ставская
22 июля 2024, 19:08
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Опрос не показал явного лидера в возможной предвыборной гонке.
харрис, трамп
Выборы в США пройдут уже этой осенью / Коллаж Главреда. Фото: ОП, УНИАН

Появились результаты опросов по поводу потенциального противостояния между Дональдом Трампом и Камалы Харрис на выборах президента США осенью 2024 года.

Согласно опубликованным результатам социологического опроса CNN, в случае выдвижения Харрис на выборах от Демократической партии гонка будет ожесточенной.

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Трамп набирает 48% поддержки в среднем по шести свежим исследованиям, Харрис — 47%.

Отмечается, что 5 из 6 опросов проводили после неудавшихся дебатов в июне и последний — после покушения на Трампа.

Выборы в США - отход Байдена и появление Харрис

Как писал Главред, президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока.

Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

При этом американский лидер не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года.

Сама Харрис решительно настроена выиграть номинацию от Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты. Также политик заявила, что своим жестом Байден показал, что он как всегда в первую очередь думал не о себе, а об американском народе.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, на данный момент обсуждаются несколько кандидатур на пост вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.

Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.

Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.

Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.

19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

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