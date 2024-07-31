Харрис уже обгоняет Трампа: что будет с Украиной при женщине-президенте

Команда республиканца Дональда Трампа уже вынуждена пересмотреть свою предвыборную кампанию, однако перед Камаллой Харрис стоит еще немало вызовов.

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Харрис обогнала Трампа в колеблющихся штатах, в которых решится судьба президентской гонки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вице-президент США Камала Харрис, которая стала кандидатом на пост главы государства от Демократической партии вместо Джо Байденам, в целом обогнала республиканца Дональда Трампа в семи колеблющихся штатах. Ее показатели выше, чем были у Байдена, который отставал там от Трампа на два пункта.

Аналитики предполагают, что Харрис получила возможность собрать коалицию, которая уже приводила к победе Барака Обамы в президентских выборах. У Харрис лучше получается завоевывать симпатии избирателей, чем у Байдена, а команда Трампа уже вынуждена пересмотреть предвыборную стратегию своего кандидата.

Какое преимущество Харрис над Трампом в "судьбоносных" штатах, почему это важно, что она говорит об Украине и чего нам ожидать – разбирался Главред.

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Харрис обогнала Трампа в 7 "решающих" штатах – Bloomberg

Камала Харрис обошла Дональда Трампа в семи так называемых сомневающихся штатах, пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на свой опрос. По данным исследования, "за" Харрис 48% избирателей, Трампу готовы отдать свои голоса 47% респондентов.

Причем если Байден отставал от Трампа в колеблющихся штатах на два пункта, то Харрис в целом республиканца опережает.

"Цифры говорят о том, что у Харрис есть шанс собрать коалицию избирателей, которая привела президента Барака Обаму в Белый дом, и более четкий путь к победе, чем у Байдена, которому с трудом удалось привлечь внимание демократической базы", - отметили журналисты.

Харрис лучше собирает голоса сторонников демократов, чем Трамп - журналисты / Фото: Инстаграм Камалы Харрис

Издание Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Какая ситуация в колеблющихся штатах

У Харрис преимущество над Трампом в Аризоне и Неваде. В Мичигане ее позиции в два раза сильнее, чем были у Байдена, что приводит к тому, что она опережает Трампа.

Впрочем, Харрис впереди на 1% в целом, а не по всем штатам. В Джорджии кандидаты идут нога в ногу, а в Северной Каролине и Пенсильвании впереди как раз таки Дональд Трамп.

Журналисты Bloomberg пишут, что пока Харрис "на коне", но ей еще нужно будет получить доверие избирателей в вопросах экономики и иммиграции.

Пока Харрис удалось завоевать симпатии молодых, чернокожих и испаноязычных избирателей, команде Трампа приходится вносить коррективы в свою кампанию.

"Трампу, специализирующемуся на унижениях, трудно дать определение своему новому сопернику, не показавшись при этом расистом или сексистом и не оттолкнув от себя избирателей из "колеблющихся" штатов", - указано в материале.

Харрис в целом обогнала Трампа в колеблющихся Штатах / Bloomberg

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Что такое колеблющиеся штаты США и почему от них зависит судьба битвы за Белый дом

Претендентам на пост президента США для победы на выборах традиционно нужно завоевать преимущество в колеблющихся штатах. Президентские выборы в Соединенных Штатах непрямые – все решает коллегия выборщиков. И число выборщиков в штате зависит от численности населения.

Исторически так сложилось, что большинство штатов поддерживают либо республиканцев, либо демократов. Но есть и swing states – колеблющиеся штаты. Там у обеих партий примерно равные шансы на победу.

Какие штаты называют колеблющимися

Аризона;

Джорджия;

Мичиган;

Невада;

Северная Каролина;

Пенсильвания;

Висконсин.

Кроме того, в большинстве штатов действует принцип "победитель получает все". Для победы в выборах, нужно победить в отдельных Штатах.

Что нужно для победы на выборах президента США

Для победы на выборах в Штатах нужно 270 голосов избирателей. Колеблющиеся штаты дают 90 голосов, чего достаточно для получения ощутимого перевеса.

Поэтому лидерство в Аризоне, Джорджии, Мичигану, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине становится определяющим.

Результаты выборов президента США 2020: синий цвет – штаты, где показатели Байдена были выше среднего результата по стране, красный – результаты Трампа больше среднего по стране / Википедия

Что Харрис говорит об Украине

Камала Харис – сторонница курса Байдена в отношении Украины. Журналисты The Times пишут, что она "твердо на стороне президента Байдена в вопросах защиты Украины". Она решительно поддерживает право украинского государства отражать военную агрессию РФ.

"Агрессия России - это не только посягательство на жизнь и свободу народа Украины, это не только посягательство на глобальную продовольственную безопасность и энергоснабжение... Это также посягательство на международные правила и нормы", - говорила Харрис на Саммите мира в Швейцарии.

Политик полагает, что Киев должен получать необходимую поддержку.

"Есть только план А, который состоит в том, чтобы Украина получала то, что ей нужно. Мы не можем играть в политические игры", - подчеркивала Харрис на Мюнхенской конференции.

Каким будет возможное президентство Харрис для Украины

Администрация Харрис может быть более решительной в вопросах поддержки Украины, чем команда Байдена, которая неоднократно "наступала на одни и те же грабли", написал в колонке на substack историк Тимоти Снайдер.

"Не думаю, что Харрис повторит такой подход. Внешнеполитическая команда вице-президента может быть более решительной в отношении украинских вопросов, чем команда Байдена. Именно Харрис решила поехать в Женеву на саммит мира Украины, когда стало ясно, что Байден не будет в нем участвовать. Справедливости ради стоит вспомнить, что президент Байден приезжал в Киев", - полагает он.

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