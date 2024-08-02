Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии - WP

В пятницу, 2 августа, в США состоялось голосование, на котором демократы выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению Демократической партии, этим кандидатом стала вице-президент Камала Харрис. Об этом сообщило американское издание The Washington Post.
"Харрис получила большинство голосов от всех делегатов съезда и будет выдвинута кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник", - заявил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.
В голосовании приняли участие около 4000 делегатов, которые были выбраны во время праймериз от Демократической партии. Камала Харрис получила 3923 голоса, значительно превысив необходимый минимум в 1976 голосов для официального выдвижения на выборы.
Окончательные результаты голосования делегатов станут известны в ночь на вторник, 6 августа, по киевскому времени. Камала Харрис станет первой темнокожей женщиной и первой американкой азиатского происхождения, которая будет кандидатом в президенты от одной из крупнейших партий США.
Кто такая Камала Харрис?
Камала Харрис - американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.
Харрис - 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.
Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.
19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона получила полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.
Выборы в США - выход из гонки Байдена и кандидатура Харрис
Напомним, кандидатура Харрис на пост президента США появилась после того, как 21 июля президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Тогда Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата от демократов.
Также вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты. В предвыборном ролике заявляется, что Трамп и Джей Ди Вэнс хотят создать из США "страну хаоса, страха и ненависти, но мы выбираем свободу".
Как сообщал Главред, кампания Харрис за июль собрала вдвое больше средств, чем кампания Трампа, что демонстрирует значительную поддержку ее кандидатуры.
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