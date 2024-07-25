'Праймериз - это традиция': Клочок о том, могут ли оспорить кандидатуру Харрис

Байден может отказаться от участия в выборах без юридических последствий, отметил Валерий Клочок.

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Система ad hoc позволяет отступать от традиций / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris

Система ad hoc, или временные решения, позволяет отступить от традиций. Поэтому, вероятность того, что республиканцы найдут законные основания для обжалования кандидатуры демократов, является низкой. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"История с избранием кандидата на праймериз - это традиция, которой придерживаются, а не закон. Причем соблюдаются очень серьезно - на уровне штатов праймериз согласовываются с правительством штата и так далее. Но я не думаю, что это станет причиной для обжалования", - отметил он.

Клочок подчеркнул, что Байден лично отказался принимать участие в гонке за президентское кресло. Когда кандидат отказывается, вопрос о кандидате решается на съезде партии.

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"Исходя из сложившейся ситуации, процедура ad hoc, то есть отступления от традиций, есть где угодно. Поэтому я не разделяю мнения о том, что республиканцы найдут законные основания для обжалования кандидатуры от демократов", - подчеркнул политический эксперт.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Выборы в США - решение Байдена о выходе из президентской гонки

Напомним, 21 июля президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской го нке 2024 года. Он заявил, что это правильное решение и он сосредоточится на завершении своей каденции. В то же время Байден выразил поддержку вице-президенту Камалле Харрис как новому кандидату от демократов.

Также 17 июля Байден получил положительный результат теста на COVID-19 и заявил, что будет находиться в изоляции до выздоровления. Решение действующего президента США о выходе из предвыборной гонки стало сюрпризом для Белого дома, поскольку они не видели никаких признаков того, что он пересматривает свое участие в выборах.

Как сообщал Главред, вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении выиграть номинацию от Демократической партии на выборах президента. Она выразила благодарность за поддержку Джо Байдена и подчеркнула, что вместе с командой будет бороться за победу на выборах.

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