Выборы в США: Харрис внезапно вырвалась в президентской гонке

В США продолжается президентская гонка и рейтинг впервые возглавила вице-президент США Камала Харрис, обогнав республиканца Дональда Трампа. На это указывает свежий опрос Reuters.
Харрис опередила Трампа на два процентных пункта в общенациональном опросе. Сейчас у нее 44% голосов, тогда как у Трампа - 42%. При этом разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.
К тому же 56% зарегистрированных избирателей США считают Харрис человеком с "острым умом и способным справляться с вызовами".
Выборы в США - уход Байдена и появление Харрис
Как писал Главред, президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока.
Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.
При этом американский лидер не планирует досрочно слагать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года.
Сама Харрис решительно настроена выиграть номинацию от Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты. Также политик заявила, что своим жестом Байден показал, что он, как всегда, прежде всего думал не о себе, а об американском народе.
Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, сейчас обсуждаются несколько кандидатур на должность вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.
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