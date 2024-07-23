Не выдержала критики из-за покушения на Трампа: глава Секретной службы уходит в отставку

Во вторник, 23 июля, руководитель Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку на фоне расследования, которое выявило недостаточность мер со стороны ее ведомства для предупреждения покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщило CNBC.
Читл объявила о своем решении на следующий день после слушаний в Комитете по надзору Палаты представителей США. Во время этих слушаний члены комитета жестко раскритиковали действия Секретной службы во время митинга Трампа 13 июля, где и произошло покушение.
Агенты Секретной службы позволили Дональду Трампу выйти на сцену и начать свое выступление, несмотря на сообщение местной полиции о подозрительном лице на мероприятии. Это лицо, Томаса Крукса, позже ликвидировал снайпер Секретной службы после того, как он несколько раз выстрелил в Трампа.
Ранее Читл отказалась уходить в отставку, заявив, что она является наиболее квалифицированной для руководства Секретной службой. В то же время женщина взяла на себя ответственность за то, что ведомству не удалось предотвратить покушение.
Несмотря на это, члены комитета из Республиканской партии настоятельно требовали ее отставки и расследования ее деятельности Федеральным бюро расследований. Как отмечает CNN, Читл возглавляла Секретную службу с 2022 года.
Покушение на Трампа и влияние на выборы в США - подробности
Напомним, во время митинга экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. После того, как раздались выстрелы, политик упал. Когда к нему подбежали охранники и вывели его со сцены, на его правом ухе была заметна кровь. Сообщается, что пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы и задела ухо.
После покушения рейтинг Трампа может вырасти на 5-7%, но это не гарантирует победы. Избирательная кампания-2024 в США будет очень эмоциональной и непредсказуемой. Кочетков подчеркнул, что для Байдена в свою очередь выборы - это "последний бой в жизни".
Как сообщал Главред, покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа было реальным, а не инсценированным. Кочетков считает, что американское общество реагирует на "неправильности" по большей части психологически чувствительными способами, что иллюстрируется событиями, которые имеют террористический характер.
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