Это удивило бы Путина: СМИ узнали, как Трамп относится к Зеленскому

Экс-президент США Дональд Трамп, который в этом году снова баллотируется на пост главы, относится к украинскому президенту Владимиру Зеленскому "уважительно", утверждают источники РБК-Украина во власти.
В целом у Трампа к Украине двойственное отношение, говорится в материале издания. Сама Украина как государство вызывает у кандидата в президенты негативные ассоциации - в частности из-за истории с импичментом 2019 года.
Однако Зеленского, говорят собеседники журналистов, Трамп уважает.
"Лично к Зеленскому Трамп относится уважительно - из-за того, как украинский президент проявил себя во время полномасштабной войны: не покинул свою страну и продолжает настойчиво продвигать ее интересы за рубежом", - цитирует РБК-Украина источники.
Однако на сейчас непонятно, как именно Трамп собирается "заканчивать войну за 24 часа". В украинской власти считают, что у политика просто нет конкретного плана на этот счет.
"В итоге все сведется к личным отношениям Зеленского и Трампа", - пишут СМИ.
Дональд Трамп - последние новости
В конце июля Зеленский переговорил с Трампом по телефону. Трамп, известный своей неоднозначной позицией по Украине, еще раз подчеркнул, что "положит конец войне", не вдаваясь в детали.
Что его экс-советник Джон Болтон назвал "безумием". В окружении бывшего президента до сих пор считают, что у того нет конкретного плана по завершению войны, а Трамп якобы из-за своей приверженности к Путину может скорее пойти на уступки российской стороне.
По слухам, после разговора с Зеленским Трамп якобы может приехать в Украину.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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