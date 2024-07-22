Это удивило бы Путина: СМИ узнали, как Трамп относится к Зеленскому

К самой Украине у экс-президента США кардинально другое отношение.

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Трамп и Зеленский - подробности переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Экс-президент США Дональд Трамп, который в этом году снова баллотируется на пост главы, относится к украинскому президенту Владимиру Зеленскому "уважительно", утверждают источники РБК-Украина во власти.

В целом у Трампа к Украине двойственное отношение, говорится в материале издания. Сама Украина как государство вызывает у кандидата в президенты негативные ассоциации - в частности из-за истории с импичментом 2019 года.

Однако Зеленского, говорят собеседники журналистов, Трамп уважает.

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"Лично к Зеленскому Трамп относится уважительно - из-за того, как украинский президент проявил себя во время полномасштабной войны: не покинул свою страну и продолжает настойчиво продвигать ее интересы за рубежом", - цитирует РБК-Украина источники.

Однако на сейчас непонятно, как именно Трамп собирается "заканчивать войну за 24 часа". В украинской власти считают, что у политика просто нет конкретного плана на этот счет.

"В итоге все сведется к личным отношениям Зеленского и Трампа", - пишут СМИ.

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В конце июля Зеленский переговорил с Трампом по телефону. Трамп, известный своей неоднозначной позицией по Украине, еще раз подчеркнул, что "положит конец войне", не вдаваясь в детали.

Что его экс-советник Джон Болтон назвал "безумием". В окружении бывшего президента до сих пор считают, что у того нет конкретного плана по завершению войны, а Трамп якобы из-за своей приверженности к Путину может скорее пойти на уступки российской стороне.

По слухам, после разговора с Зеленским Трамп якобы может приехать в Украину.

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