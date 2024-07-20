Трамп может приехать с визитом в Украину: у Зеленского рассказали подробности

Обсуждаются вероятные сроки возможной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

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Обсуждается встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Офис президента

В ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и 45-м президентом США Дональдом Трампом обсуждалась возможность визита Трампа в Украину.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал в эфире информационного телевизионного марафона.

Вместе с тем представитель Офиса президента отметил, что о конкретике пока говорить рано.

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"Скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна произойти. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовать графики, детали, когда это может быть возможно", - сказал Никифоров.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность визита Трампа в Украину, он добавил, что "это действительно обсуждалось. Это важно подчеркнуть. (Обсуждалось – ред.) когда это должно произойти и где. Но конкретика еще очень преждевременна – и формат, и время, и место".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел хороший разговор с лидером республиканцев США Дональдом Трампом. Политики осудили российские удары по Охматдету и договорились провести встречу.

Трамп призвал не верить в то, что его потенциальное президентство – на руку агрессору России. Об этом заявил пресс-секретарь украинского главы государства Сергей Никифоров.

Напомним, ранее Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским. Трамп поблагодарил Зеленского за поддержку и сказал, что он, как потенциально следующий президент США, намерен приложить усилия для завершения войны агрессора России против Украины.

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