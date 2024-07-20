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Трамп может приехать с визитом в Украину: у Зеленского рассказали подробности

Алексей Тесля
20 июля 2024, 14:45
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Обсуждаются вероятные сроки возможной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
Трамп, Зеленский
Обсуждается встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Офис президента

В ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и 45-м президентом США Дональдом Трампом обсуждалась возможность визита Трампа в Украину.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал в эфире информационного телевизионного марафона.

Вместе с тем представитель Офиса президента отметил, что о конкретике пока говорить рано.

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"Скажем так: было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на встречу. Обсуждались определенные промежутки времени, когда эта встреча должна произойти. Но об этом говорить еще очень-очень рано. Это уже команды будут работать и согласовать графики, детали, когда это может быть возможно", - сказал Никифоров.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность визита Трампа в Украину, он добавил, что "это действительно обсуждалось. Это важно подчеркнуть. (Обсуждалось – ред.) когда это должно произойти и где. Но конкретика еще очень преждевременна – и формат, и время, и место".

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел хороший разговор с лидером республиканцев США Дональдом Трампом. Политики осудили российские удары по Охматдету и договорились провести встречу.

Трамп призвал не верить в то, что его потенциальное президентство – на руку агрессору России. Об этом заявил пресс-секретарь украинского главы государства Сергей Никифоров.

Напомним, ранее Трамп рассказал важные детали разговора с Зеленским. Трамп поблагодарил Зеленского за поддержку и сказал, что он, как потенциально следующий президент США, намерен приложить усилия для завершения войны агрессора России против Украины.

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