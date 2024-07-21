'Я не психиатр, но это безумие' - экс-советник Трампа о его планах по Украине

Дональд Трамп накануне, общаясь с Зеленским, заявил, что "положит конец войне". А это, по мнению Болтона, "плохие новости" для Украины.

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Будет ли Трамп проукраинским? / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Бывший советник экс-президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон раскритиковал заявление Дональда Трампа, который утверждал, что "принесет миру мир", говоря о войне в Украине.

В эфире CNN Болтон отметил, что это "очень плохие новости для Украины".

Болтон сомневается, что у Трампа вообще есть какой-то план по окончанию войны.

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По словам экс-советника, Трамп "не занимается политикой - он занимается сделками"

"Я не психиатр, но когда кто-то говорит "Я принесу миру мир", то это - безумие. Он (Трамп, - Главред) даже понятия не имеет, как будет вести переговоры о прекращении войны", - считает Болтон.

Однако Трамп из-за своей приверженности к Путину может пойти на уступки российской стороне.

"Я думаю, что это очень темные времена. И это не только темные времена для Украины, но и для Соединенных Штатов", - утверждает политик.

Болтон подчеркнул, что Америка помогала Украине, потому что это отвечало ее национальным интересам - помощи в защите от неспровоцированной агрессии на Европейском континенте ради поддержки мира и стабильности, что, добавил он, приносит пользу и самим США "многими способами".

"Мы не делаем это просто так. Я думаю, что то, как администрация (Байдена, - Главред) характеризует это как "эзотерическую" борьбу за демократию - это просто неправильно. Дело в американских интересах, которые ни Трамп, ни Вэнс (его будущий вице-премьер, - Главред), похоже, не понимают", - высказался Болтон.

Кто такой Джон Болтон Джон Роберт Болтон - американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю за вооружениями (2001-2005 г.), послом США в Организации Объединенных Наций (с 2005 по 2006 год), советником президента США по национальной безопасности (2018-2019 г.), пишет Википедия.

Дональд Трамп - последние новости на тему

20 июля президент Владимир Зеленский имел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

После провала Байдена на дебатах в июле 2024-го и покушения на Трампа именно последнему прогнозируют победу в президентской гонке осенью этого года. Однако сам политик скептически настроен в отношении Украины и уже сделал ряд противоречивых заявлений по поводу "прекращения огня".

И во время разговора с Зеленским Трамп повторил обещание "закончить войну". По словам кандидата в президенты США, он "принесет мир в мир и положит конец войне, которая стоила столько жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей". Как это он обещает выполнить - неизвестно.

Тогда как экс-премьер Британии, друг Украины Борис Джонсон по итогам встречи с Трампом заявил, что тот готов закончить войну в Украине "на правильных условиях для Украины и Запада". Речь идет о военном освобождении границы по состоянию на февраль 2022 года путем поставок ВСУ необходимого вооружения и так далее.

СМИ пишут, что Трамп, мол, может приехать в Украину. Сейчас между командами якобы по этому поводу продолжаются обсуждения.

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