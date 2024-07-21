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Правда ли 10 лет? Сколько Россия продержится на поле боя - прогноз Коваленко

Яна Ставская
21 июля 2024, 11:49
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Выбранная Россией стратегия войны на истощение, в том числе на истощение оккупантов, глобальной задачи по захвату Украины не выполнит.
Правда ли 10 лет? Сколько Россия продержится на поле боя - прогноз Коваленко
ВС РФ несет большие потери в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, facebook.com/7channel.odessa

Россия действительно может воевать против Украины 10 лет, но только рассчитывая на людской ресурс, который у страны-агрессора тоже не бесконечный, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его мнению, такая тактика забрасывания противника "мясом", как это делает Россия, "не решает наступательных задач без механизированной поддержки".

Самой же механизированной компоненты "с каждым месяцем у России становится все меньше".

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"И при сохранении нынешней интенсивности боевых действий и уровня потерь техники оккупантов, на 10 лет России ну никак не хватит оставшихся запасов", — уверен эксперт.

Если Россия и вправду планирует воевать такой срок, то сделать это она сможет только за счет людского ресурса, который не решит ее глобальных задач, добавил Коваленко

Более того, уточнил он, уже сейчас видно, насколько потенциал наступательных кампаний России 2023-2024 проседает и отрицательно отличается от показателей 2022.

"Очевидно, что процесс истощения в 2024 году кардинально повлияет на возможности россиян в 2025-ом – не только в вопросах наступления, но и обороны", — подытожил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине - прогнозы по окончанию боевых действий

Истощение России в технике достигнет критической точки в 2025 году. Как отмечало издание The Economist, теперь вопрос в том, как долго Россия сможет поддерживать свой текущий темп операций. По мнению авторов статьи, ключевой вопрос здесь не в живой силе, так как РФ может мобилизовать до 250 тысяч русских и наемников ежемесячно. Ключевой вопрос здесь в способности ВПК России восполнить потери в технике.

А вот при положительном сценарии линию фронта удастся стабилизировать только к осени, рассказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Эксперт отметил, что все будет отталкиваться от темпов поставок Западом вооружения и мобилизации.

Как отметил накануне глава ГУР Кирилл Буданов, на востоке Украины ситуация будет оставаться сложной еще не менее месяца, но "Армагеддона" не будет.

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