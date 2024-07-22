Завершить войну за 24 часа: под силу ли такое Трампу - Майк Джонсон

Трамп может положить конец конфликту между Киевом и Москвой, продемонстрировав силу, считает спикер Палаты представителей США.

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Как Трамп может закончить войну в Украине / коллаж: Главред, фото: flickr, Википедия

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что способен установить мир в Украине всего за 24 часа. Спикер Палаты представителей, который в определенное время блокировал голосование за помощь Украине, Майк Джонсон не сомневается, что кандидату в президенты от Республиканской партии это под силу. Об этом сообщает ABC News.

Он отметил, что Трамп может положить конец конфликту между Киевом и Москвой, продемонстрировав силу.

По его словам, это то, чего не хватало Джо Байдену за период его президентства.

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"Мы поддерживаем мир силой. Мы не имели этого за три с половиной года правления администрации Байдена. Было с точностью до наоборот", - сказал чиновник.

Спикер Палаты представителей добавляет, что именно недостаток решимости и слабость действующей американской власти позволяют противникам действовать так провокационно.

Кроме того, Майк Джонсон верит, что Трамп сможет воплотить свое обещание и завершить войну всего за 24 часа.

"Президент Трамп может сделать телефонный звонок и выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что они определенным образом боятся его. В этом есть настоящая ценность", - сказал он.

Спикер также напомнил, что за время президентства Трампа не было вторжения России в Украину, конфликта в Израиле и провокационного поведения Китая.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - что известно

Напомним, ранее, кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что он способен остановить войну в Украине "одним телефонным звонком". Он также сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию.

Также, скандальный Дональд Трамп собирается пойти на переговоры с Путиным и договориться об условиях прекращения войны в Украине. Он планирует договориться с российским диктатором о том, какую часть украинских земель "заберет" Москва.

Кроме того, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

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