Завершить войну за 24 часа: под силу ли такое Трампу - Майк Джонсон

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что способен установить мир в Украине всего за 24 часа. Спикер Палаты представителей, который в определенное время блокировал голосование за помощь Украине, Майк Джонсон не сомневается, что кандидату в президенты от Республиканской партии это под силу. Об этом сообщает ABC News.
Он отметил, что Трамп может положить конец конфликту между Киевом и Москвой, продемонстрировав силу.
По его словам, это то, чего не хватало Джо Байдену за период его президентства.
"Мы поддерживаем мир силой. Мы не имели этого за три с половиной года правления администрации Байдена. Было с точностью до наоборот", - сказал чиновник.
Спикер Палаты представителей добавляет, что именно недостаток решимости и слабость действующей американской власти позволяют противникам действовать так провокационно.
Кроме того, Майк Джонсон верит, что Трамп сможет воплотить свое обещание и завершить войну всего за 24 часа.
"Президент Трамп может сделать телефонный звонок и выдвинуть угрозы и требования противникам во всем мире, на которые они обращают внимание, потому что они определенным образом боятся его. В этом есть настоящая ценность", - сказал он.
Спикер также напомнил, что за время президентства Трампа не было вторжения России в Украину, конфликта в Израиле и провокационного поведения Китая.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы в качестве условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Заявления Трампа относительно войны в Украине - что известно
Напомним, ранее, кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что он способен остановить войну в Украине "одним телефонным звонком". Он также сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию.
Также, скандальный Дональд Трамп собирается пойти на переговоры с Путиным и договориться об условиях прекращения войны в Украине. Он планирует договориться с российским диктатором о том, какую часть украинских земель "заберет" Москва.
Кроме того, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.
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