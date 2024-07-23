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"Есть серьезная фора": эксперт сказал, сможет ли Харрис переиграть Трампа на выборах

Руслана Заклинская
23 июля 2024, 17:22
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Джо Байден был относительно выгодным кандидатом для Трампа, поскольку выглядел менее конкурентоспособным по сравнению с Трампом, пояснил Валерий Клочок.
'Есть серьезная фора': эксперт сказал, сможет ли Харрис переиграть Трампа на выборах
Трамп имел преимущество над Байденом, но с Харрис ситуация меняется / Коллаж: Главред, фото: facebook.com\kamalaharris, facebook.com/DonaldTrump

Западные медиа давали Трампу до +9% преимущества над Байденом, но в случае с Камалой Харрис шансы обоих кандидатов в президенты США равны. Необходимо провести новые дебаты между Трампом и Харрис, чтобы понять их реальные позиции. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"У Трампа есть опыт, когда его соперником была Хилари Клинтон. Поэтому и здесь не стоит спешить с выводами, ведь не факт, что фактор женщины сыграет на руку Камале Харрис. Скорее всего, американцы будут оценивать ее с точки зрения яркости кампании, провозглашаемых месседжей и тому подобное. Но Камала Харрис - довольно яркая персона. К тому же, она гораздо моложе..." - подчеркнул он.

Клочок также отметил, что, хотя Трамп имеет опыт в борьбе с Хиллари Клинтон, возрастной фактор сейчас может стать решающим. Трамп, которому уже 78 лет, может столкнуться с трудностями, поскольку младшие кандидаты, такие как Харрис, имеют преимущество.

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"Когда Трамп соревновался с Клинтон, возрастной ценз не был очень мощным, то сейчас он является определяющим. На секундочку, Трампу 78 лет, а в 2016 году и сейчас - это два разных человека, ведь возраст берет свое. Поэтому у Камалы Харрис есть серьезная фора в плане возраста", - добавил политический эксперт.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Выборы в США - решение Байдена о выходе из президентской гонки

Напомним, 21 июля президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской го нке 2024 года. Он заявил, что это правильное решение и он сосредоточится на завершении своей каденции. В то же время Байден выразил поддержку вице-президенту Камалле Харрис как новому кандидату от демократов.

Также 17 июля Байден получил положительный результат теста на COVID-19 и заявил, что будет находиться в изоляции до выздоровления. Решение действующего президента США о выходе из предвыборной гонки стало сюрпризом для Белого дома, поскольку они не видели никаких признаков того, что он пересматривает свое участие в выборах.

Как сообщал Главред, вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении выиграть номинацию от Демократической партии на выборах президента. Она выразила благодарность за поддержку Джо Байдена и подчеркнула, что вместе с командой будет бороться за победу на выборах.

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Дональд Трамп президент США Камала Харрис президентские выборы в США
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