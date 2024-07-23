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Чего ждать Украине от Харрис, если она выиграет выборы: названы все нюансы

Мария Николишин
23 июля 2024, 13:45
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По словам Клочко, если представить Трампа на посту главы Белого дома, то возможна ситуация, когда президент будет блокировать помощь, которую примет Конгресс.
Чего ждать Украине от Харрис, если она выиграет выборы: названы все нюансы
Чего ждать Украине от Харрис, если она выиграет выборы / коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

Политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок предположил, чего ждать Украине от Камалы Харрис, если она выиграет выборы.

"Сложно сказать, чего нам ждать от нее лично. Но надо понимать, что в условиях сохранения демократов у власти, и мы, и Европа уже понимаем, куда двигаться", - сказал он в интервью Главреду.

По его словам, очень важным моментом является евроатлантическое сотрудничество.

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"Обратите внимание - когда встал вопрос о помощи США Украине и использовании пакета на $61 млрд, количество дипломатических вояжей высокопоставленных чиновников Европы в Вашингтон было просто невероятным. Во время этих визитов европейцы пытались убедить сенаторов и конгрессменов, чтобы те проголосовали, потому что экономика Европы не вытянет потребностей Украины и не обеспечит непродвижение войны дальше. Европейцы понимают, что они - следующие. И, возможно, победа демократов - это как раз и способ сохранения евроатлантического сотрудничества в текущих условиях", - отмечает политический эксперт.

Клочок добавляет, что даже если представить Трампа на посту главы Белого дома, то возможна ситуация, когда президент будет блокировать помощь, которую примет Конгресс.

"Можно судиться, но в это время украинцы будут гибнуть. И европейцы понимают, что Путин подойдет ближе. Путин прекрасно понимает, что Трамп - провокатор. Чего стоит его история с Ким Чен Ыном, с которым подписали соглашение о ядерном разоружении, но три встречи подряд ничего не дали Трампу, и он ушел", - продолжает эксперт.

Он подчеркнул, что для Украины сохранение демократов у власти в США - это прогнозируемость.

"Мы уже научились на них давить (это видно по изменению риторики после уничтожения НПЗ в России). И я более чем убежден, что впоследствии американцы дадут нам и разрешение на использование ATACMS по территории РФ, что существенно изменит наши будущие переговорные позиции", - отмечает Клочок.

Он также вспомнил, что позицию Трампа опубликовал Джонсон - Украине нужно отказаться от Крыма, Донбасса и садиться за стол переговоров.

"Не исключаю, что в конце концов с демократами может быть иначе, но формально никто ничего подписывать не будет и зажимать пальцы в двери, как Трамп, тоже не будет. Поэтому нам комфортнее работать с демократами", - сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Камала Харрис - что известно

Напомним, вице-президент США Камала Харрис заявила, что собирается выиграть номинацию от американской Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты.

Согласно опубликованным результатам социологического опроса CNN, в случае выдвижения Харрис на выборах от Демократической партии предвыборная гонка в США будет ожесточенной.

Известно, что Трамп набирает 48% поддержки в среднем по шести свежим исследованиям, Харрис - 47%.

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Дональд Трамп выборы в США Камала Харрис Валерий Клочок
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