Когда демократы объявят своего кандидата в президенты США: названы сроки

Как пишет CNN, Камала Харрис вероятно получит единодушную поддержку делегатов.

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Камала Харрис за сутки собрала рекордные $81 млн на президентскую кампанию / Коллаж: Главред, фото: x.com/KamalaHarris

Вице-президент США Камала Харрис получила достаточную поддержку делегатов, чтобы получить номинацию кандидата в президенты от Демократической партии. Планируется, что ее номинируют до 7 августа.

Как пишет CNN, обязались поддержать Харрис в первом голосовании значительно больше чем 1976 делегатов. Это означает, что Харрис уже пересекла порог необходимой поддержки.

"CNN подсчитывает голоса на основе публичных заявлений о поддержке от делегатов и делегаций штатов, репортажей и разговоров с делегатами. Поддержка от делегаций штатов засчитывается как единодушная поддержка Харрис, если мы не получили другой информации", – говорится в публикации.

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Отмечается, что такая поддержка не является обязательной. Поскольку президент Джо Байден выбыл из гонки, делегаты могут свободно голосовать за кандидата по своему выбору.

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Тем временем The Associated Press пишет, что "Харрис бьет рекорды по сбору средств" после того, как действующий президент Джо Байден вышел из избирательной гонки и объявил о поддержке ее кандидатуры от демократов.

В частности, Харрис собрала рекордные 81 млн долларов за первые 24 часа. Эта огромная сумма, которая включает деньги, собранные в рамках кампании, Национальным комитетом Демократической партии и совместными комитетами по сбору средств, является самой большой суммой за сутки, о которой сообщала любая из сторон в кампании 2024 года. Кампания Харрис заявила, что это самая большая однодневная сумма в истории США.

"Исторический поток поддержки вице-президента Харрис представляет именно ту энергию и энтузиазм, которые побеждают на выборах", – сказал представитель кампании Муньос.

Издание отмечает, что это ставит Харрис в доминирующую позицию, которая позволит ей получить официальную номинацию от Демократической партии на пост президента на национальном съезде.

АР добавляет, что огромная финансовая поддержка также гарантирует, что Харрис и ее союзники могут конкурировать с Дональдом Трампом, который за последние недели собрал ошеломляющие суммы на фоне борьбы за возвращение в Белый дом после многочисленных исков и покушения.

Байден официально объявил о своем выходе из президентской гонки

21 июля президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу за кресло в Белом доме.

Байден заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока. Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что собирается выиграть номинацию от Демократической партии на выборах США.

"Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. До дня выборов осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", - отметила Харрис.

Теперь ей нужно принять важное решение - выбрать своего кандидата в вице-президенты. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, на данный момент обсуждаются несколько кандидатур на пост вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.

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