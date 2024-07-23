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Может "перекрыть кислород" Украине: Жданов назвал 2 сценария в случае победы Трампа

Алёна Воронина
23 июля 2024, 08:39
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Если Трамп победит на президентских выборах в США, он в первую очередь потребует немедленного прекращения огня и начала переговорного процесса.
Олег Жданов, Дональд Трамп
Жданов назвал 2 возможных сценария в случае победы Трампа/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки он скорее всего в первую очередь потребует прекращения огня в Украине и начала переговорного процесса между нашим государством и страной-агрессором Россией.

Далее для Украины события могут развиваться по одному из двух сценариев. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время чата на Главреде.

"Здесь два варианта. Но начало будет одинаковое в любом случае - Трамп будет требовать немедленного прекращения огня и начала переговорного процесса. Если Украина не согласится, он нам "перекроет кислород" с деньгами и вооружениями. Но здесь мы себя подстраховали, об этом говорили выше. Если не соглашается РФ, то, поговаривают, Трамп может открыть чуть ли не ленд-лиз и дать нам столько оружия, сколько нужно, чтобы мы разгромили российскую армию на поле боя", - отметил Жданов.

Также военный эксперт прокомментировал, действительно ли Трамп может иметь "мирный план" для Украины и на какие детали в этом вопросе стоит обратить внимание.

"Уже из двух источников слышал одну и ту же фразу относительно Трампа, которая очень настораживает. Вспомните, как два помощника, седьмая вода на киселе в окружении Трампа, представили якобы "мирный план имени Трампа". И все начали его обсуждать. Но пресс-секретарь Трампа сказала хорошую фразу, однако эти слова все пропустили мимо ушей: этот план не имеет к Трампу никакого отношения, вы даже не представляете, что в голове у Трампа по поводу решения конфликта в Украине. А теперь, спустя почти полгода, эту фразу повторяет Орбан, который заявил, что у Трампа есть свой обоснованный план решения этого кризиса", - сказал Жданов.

Смотрите видео чата с Олегом Ждановым, где он спрогнозировал дальнейший ход войны:

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Президентские выборы в США - последние новости

Ранее сообщалось, что Джо Байден официально объявил о своем выходе из президентской гонки. Он заявил, что такое решение является правильным и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока. Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

После этого стали известны сроки, когда демократы объявят своего кандидата в президенты США. Как пишет CNN, Камала Харрис, вероятно, получит единодушную поддержку делегатов.

Ранее Дональд Трамп заявил об угрозе Третьей мировой и вспомнил об Украине. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что он способен остановить войну в Украине "одним телефонным звонком". Он также сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию.

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война в Украине новости США Дональд Трамп Олег Жданов
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