У Камалы Харрис есть фора перед Дональдом Трампом - Валерий Клочок

Доноры верят в Камалу Харрис. И решение по ней готовилось несколько недель, еще со дня проведения дебатов, а не возникло за полчаса, считает эксперт.

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Камала Харрис может выиграть выборы у Дональда Трампа, их шансы равны - Клочок / Коллаж Главред, фото - facebook.com\kamalaharris, donaldtrump, klochok

В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки. Глава Белого дома заявил, что такое решение является правильным и сейчас ему следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока. Параллельно Байден выразил свою поддержку вице-президенту Камале Харрис, которая стала главным фаворитом Демократической партии на предстоящих выборах.

В интервью Главреду политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал, почему демократы сделали ставку на вице-президента с антирейтингом и чего ждать Украине от результатов выборов.

Решение Байдена сняться с президентской гонки многие эксперты называют решением, которое приняли с опозданием. Считаете ли вы его таковым, и насколько оно может изменить позиции демократов в США?

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Учитывая историческое прошлое, легко говорить о том, поздно ли принято решение Байдена. Сейчас можно строить версию о том, что Байдену было бы идеально вообще не выдвигаться на праймериз, а предложить сделать это кому-то другому, чтобы эта процедура состоялась по американской традиции.

Однако здесь есть одно "но", потому что обесценивать достижения Байдена, которых он достиг на протяжении своей политической карьеры - не совсем правильно. Мне неизвестно, как бы поняли это решение избиратели демократов весной, ведь даже в прошлом году были случаи, когда Байден забывал тексты, не туда пошел, споткнулся, упал. Западная пресса, особенно пророссийские блогеры, постоянно спекулировали на этой теме, и республиканцы, конечно, тоже об этом много писали.

В Демпартии США достигли прагматизма - Клочок / Скриншот

Например, Трамп постоянно насмехался над возрастом Байдена, но среди демократов он - безоговорочный лидер, что сложно подорвать. Ему надо было принять решение о снятии с гонки, подготовить преемника, поэтому это - идеальный вариант. Поэтому, учитывая прошлое, да, решение принято поздно, но в текущей ситуации лучше сейчас, чем никогда.

Как бы там ни было, такое решение было принято до съезда. И то, что сейчас демократы вышли на консолидированную, согласованную позицию и в плане преемника, и в плане сохранения Байдена на посту я расцениваю как прагматизм в Демпартии США, который был достигнут за счет различных фактов. В том числе и очень мощного давления доноров и огромной медийной кампании в прессе, которая благосклонна к демократам.

То есть это такая внутридемократическая партийная история, которая продолжалась с момента завершения дебатов. Здесь нет ничего криминального, это обычная медийная кампания, к которой прибегают для формирования общественного мнения в США. Потому что у Байдена есть сторонники, ведь он - фигура исторического масштаба, и они разочарованы его решением. Но партийный прагматизм в Демпартии победил, и это очень хорошо.

Как вы думаете, как сейчас могут действовать республиканцы? Ведь уже звучало заявление от "вице-президента Трампа" Вэнса, который призвал Байдена уйти в отставку (хотя позже было заявление, что Байден останется на посту президента до конца своего срока). Насколько эта замена у демократов болезненна для республиканцев?

Заявление Вэнса прозвучало до этой истории (но стопроцентно республиканцы знали о подготовке решения Байдена), и политик в нем намекал на то, что, мол, из-за возрастных особенностей, состояния здоровья Байден отказывается от участия в президентской гонке. Если прочитать письмо Байдена, которое он опубликовал, то в нем нет ни одного слова о том, что он не в своем уме и жалуется на возраст. Поэтому Вэнс может отложить свои рассуждения очень далеко.

С точки зрения политтехнологии, Байден поступает правильно. Впрочем, надо понять, что это решение не является выигрышным вариантом для республиканцев. Ведь есть кандидат от демократов, Камала Харрис, и теперь он будет активно вовлечен в кампанию. А предвыборная кампания - это большая физическая нагрузка. В определенный момент, вероятно, Байдена нашли чем убедить.

Но кампания - это не должность президента. Потому что президент - это аппарат и представительский статус. Действительно, он имеет функции исполнительной власти, но это машина, которая работает и дотянет его каденцию без проблем. Байден уже давно уже перешел на 3-4 дневную рабочую неделю, но для президента страны это не является катастрофой. Понятно, что республиканцы будут спекулировать на этом, тем более, что вся их кампания построена на популизме. И это не сработает, потому что ни один врач не скажет, что Байден не может из-за своего решения или состояния здоровья выполнять обязанности и полноценно участвовать в кампании.

Поэтому я более чем убежден, что вскоре в Республиканской партии от этой риторики отойдут, ведь им надо будет бить не по Байдену, а по Камале Харрис. Кстати, сразу после объявления ей поддержки Байденом, республиканцы запустили рекламную кампанию против Харрис, где назвали ее непрофессиональной. Грязи будет очень много, потому что это элемент любой избирательной кампании независимо от страны, партии и тому подобное.

Кстати, почему из всех кандидатов выбрали именно Камалу Харрис (ведь кроме нее назывались и губернаторы, и министры, которые похожи по стилю ведения политики на Байдена)? Тем более, что у нее сейчас довольно большой антирейтинг.

Согласно внутренним социологическим исследованиям в США любой другой кандидат от демократов имел лучшие шансы, чем Байден. Конечно, есть момент антирейтинга, но здесь ключевую роль сыграли доноры, которые готовы под кого-то выделять средства. Не факт, что Ньюсом или Буттиджич получили бы такое бешеное финансирование, и это - тоже очень серьезный показатель.

Доноры верят в Камалу Харрис. И решение по ней готовилось несколько недель, еще со дня проведения дебатов, а не возникло за полчаса. Здесь во многом сказывается, во-первых, ее политический опыт. При всем уважении к губернаторам, у Харрис опыта, все-таки, чуть больше, да и статус вице-президента тоже чего-то стоит. Во-вторых, вероятно, у Демпартии была проведена внутренняя социология, которая показала ее наибольший потенциал.

Однако именно решение доноров здесь могло быть определяющим, ведь любая кампания нуждается в финансировании. Для сравнения, в Украине бюджет президентской кампании стартует примерно от 10 миллионов долларов на условных 30 миллионов жителей (из которых только 100 тысяч - залог), тогда как в США он в 10 раз больше. Но схема аналогичная, ведь и там построить кампанию без денег нереально. Однако в США это прозрачно, ведь сумму, которую собирают, сразу обнародуют. И вряд ли доноры вкладывают средства бездумно, поэтому, скорее всего, у Харрис наибольшие шансы, несмотря на негативную риторику.

Судя по недавним опросам в США и результатам дебатов, Байден был довольно удобным кандидатом для Трампа, ведь на его фоне он выглядел более выигрышной кандидатурой. Учитывая замену, какие сейчас шансы у Трампа?

В выборах опираться на собственные симпатии - дело неблагодарное. Здесь нужно проводить замеры пары Харрис-Трамп, которых публично еще не было. Действительно, западные медиа давали Трампу до +9% преимущества над Байденом. А вот в случае с Камалой Харрис шансы равны. Нужно провести новые дебаты между Трампом и Харрис.

У Трампа есть опыт, когда его соперником была Хилари Клинтон. Поэтому и здесь не стоит спешить с выводами, ведь не факт, что фактор женщины сыграет на руку Камале Харрис. Скорее всего, американцы будут оценивать ее с точки зрения яркости кампании, провозглашаемых месседжей и тому подобного. Но Камала Харрис - довольно яркая персона. К тому же, она намного моложе, а любой кандидат младше Байдена выиграет у Трампа. Когда Трамп соревновался с Клинтон, возрастной ценз не был очень мощным, то сейчас он является определяющим. На секундочку, Трампу 78 лет, а в 2016 году и сейчас - это два разных человека, ведь возраст берет свое. Поэтому у Камалы Харрис есть серьезная фора в плане возраста.

Многие эксперты предполагают возникновение правовой коллизии из-за того, что Байдена выбирали на праймериз, а теперь он отзывает свою кандидатуру, поэтому республиканцы по крайней мере могут попытаться ее обжаловать. Учитывая то, какие решения Верховный суд США принимает по Трампу, насколько вероятен сценарий?

История с избранием кандидата на праймериз - это традиция, которой следуют, а не закон. Причем соблюдаются очень серьезно - на уровне штатов праймериз согласовываются с правительством штата и так далее. Но я не думаю, что это станет причиной для обжалования. Ведь Байден отказался лично, какие вопросы? Праймериз провести нельзя, съезд принимает решение.

Исходя из сложившейся ситуации, процедура ad hoc, то есть отступление от традиций, есть где угодно. Поэтому я не разделяю мнения о том, что республиканцы найдут законные основания для обжалования кандидатуры от демократов.

Камала Харрис имеет фору в возрасте по сравнению с Дональдом Трампом - Валерий Клочок / Facebook/KamalaHarris

Относительно Трампа уже звучали различные прогнозы, и многие говорят о том, что вообще неизвестно, что от него ждать, потому что он довольно непредсказуемый человек. А чего ждать Украине от Камалы Харрис, если она выиграет выборы?

Сложно сказать, чего нам ждать от нее лично. Но надо понимать, что в условиях сохранения демократов у власти, и мы, и Европа уже понимаем, куда двигаться. Очень важным моментом является евроатлантическое сотрудничество. Обратите внимание - когда встал вопрос о помощи США Украине и использовании пакета на $61 млрд, количество дипломатических вояжей высокопоставленных чиновников Европы в Вашингтон было просто невероятным. Во время этих визитов европейцы пытались убедить сенаторов и конгрессменов, чтобы те проголосовали, потому что экономика Европы не вытянет потребностей Украины и не обеспечит непродвижение войны дальше. Европейцы понимают, что они - следующие. И, возможно, победа демократов - это как раз и способ сохранения евроатлантического сотрудничества в текущих условиях.

Даже если представить Трампа на посту главы Белого дома, то возможна ситуация, когда президент будет блокировать помощь, которую примет Конгресс. Можно судиться, но в это время украинцы будут гибнуть. И европейцы понимают, что Путин подойдет ближе.

Путин прекрасно понимает, что Трамп - провокатор. Чего стоит его история с Ким Чен Ином, с которым подписали соглашение о ядерном разоружении, но три встречи подряд ничего не дали Трампу, и он ушел.

Для Украины сохранение демократов у власти в США - это прогнозируемость. Мы уже научились на них давить (это видно по изменению риторики после уничтожения НПЗ в России). И я более чем убежден, что впоследствии американцы дадут нам и разрешение на использование ATACMS по территории РФ, что существенно изменит наши будущие переговорные позиции.

Позицию Трампа опубликовал Джонсон - Украине нужно отказаться от Крыма, Донбасса и садиться за стол переговоров. Не исключаю, что в конечном итоге с демократами может быть иначе, но формально никто ничего подписывать не будет и зажимать пальцы в двери, как Трамп, тоже не будет. Поэтому нам комфортнее работать с демократами.

А, соответственно, кто из двух кандидатов более выгоден для россиян - Харрис или Трамп?

Им все равно, они будут делать свое. Потому что стратегия Белого дома остается всегда одинаковой: управление рисками с целью недопущения эскалации. Независимо от того, кто его возглавляет - республиканцы или демократы. Единственное, что Трамп, если почитать его программу - очень импульсивная и непредсказуемая политическая фигура, с которой работать очень сложно. Трамп чувствует силу, и когда он видит, что ничего не может сделать, то разворачивается и уходит.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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