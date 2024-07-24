Почему Харрис заменит Байдена на выборах: появилась неожиданная версия

Политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок прокомментировал вопрос снятия Джо Байдена с предвыборной гонки в США и вероятность выдвижения Камалы Харрис кандидатом от демократов.
"Согласно внутренним социологическим исследованиям в США любой другой кандидат от демократов имел лучшие шансы, чем Байден. Конечно, есть момент антирейтинга, но здесь ключевую роль сыграли доноры, которые готовы под кого-то выделять средства", - подчеркнул он в комментарии Главреду.
Эксперт отмечает, что доноры демократов верят в Харрис и решение по ней готовилось несколько недель, еще со дня проведения дебатов.
"Здесь во многом сказывается, во-первых, ее политический опыт. При всем уважении к губернаторам, у Харрис опыта, все-таки, чуть больше, да и статус вице-президента тоже чего-то стоит. Во-вторых, вероятно, у Демпартии была проведена внутренняя социология, которая показала ее наибольший потенциал", - говорит он.
Кроме того, аналитик пояснил, что именно решение доноров здесь могло быть определяющим, ведь любая кампания нуждается в финансировании.
"Для сравнения, в Украине бюджет президентской кампании стартует примерно от 10 миллионов долларов на условных 30 миллионов жителей (из которых только 100 тысяч - залог), тогда как в США он в 10 раз больше. Но схема аналогичная, ведь и там построить кампанию без денег нереально. Однако в США это прозрачно, ведь сумму, которую собирают, сразу обнародуют. И вряд ли доноры вкладывают средства бездумно, поэтому, скорее всего, у Харрис наибольшие шансы, несмотря на негативную риторику", - добавил Клочок.
Кто такой Валерий Клочок
Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.
С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.
С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".
С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.
С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.
С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.
С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.
С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.
2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.
С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.
С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.
Ранее президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке 2024 года. Он заявил, что это правильное решение и он сосредоточится на завершении своей каденции. В то же время Байден выразил поддержку вице-президенту Камалле Харрис как новому кандидату от демократов.
Как сообщал Главред, вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении выиграть номинацию от Демократической партии на выборах президента. Она выразила благодарность за поддержку Джо Байдена и подчеркнула, что вместе с командой будет бороться за победу на выборах.
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