УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Почему Харрис заменит Байдена на выборах: появилась неожиданная версия

Алексей Тесля
24 июля 2024, 01:30
8
Доноры демократов верят в Камалу Харрис, пояснил Валерий Клочок.
Харрис, Байден
/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, Белый дом

Политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок прокомментировал вопрос снятия Джо Байдена с предвыборной гонки в США и вероятность выдвижения Камалы Харрис кандидатом от демократов.

"Согласно внутренним социологическим исследованиям в США любой другой кандидат от демократов имел лучшие шансы, чем Байден. Конечно, есть момент антирейтинга, но здесь ключевую роль сыграли доноры, которые готовы под кого-то выделять средства", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт отмечает, что доноры демократов верят в Харрис и решение по ней готовилось несколько недель, еще со дня проведения дебатов.

видео дня

"Здесь во многом сказывается, во-первых, ее политический опыт. При всем уважении к губернаторам, у Харрис опыта, все-таки, чуть больше, да и статус вице-президента тоже чего-то стоит. Во-вторых, вероятно, у Демпартии была проведена внутренняя социология, которая показала ее наибольший потенциал", - говорит он.

Кроме того, аналитик пояснил, что именно решение доноров здесь могло быть определяющим, ведь любая кампания нуждается в финансировании.

"Для сравнения, в Украине бюджет президентской кампании стартует примерно от 10 миллионов долларов на условных 30 миллионов жителей (из которых только 100 тысяч - залог), тогда как в США он в 10 раз больше. Но схема аналогичная, ведь и там построить кампанию без денег нереально. Однако в США это прозрачно, ведь сумму, которую собирают, сразу обнародуют. И вряд ли доноры вкладывают средства бездумно, поэтому, скорее всего, у Харрис наибольшие шансы, несмотря на негативную риторику", - добавил Клочок.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Ранее президент США Джо Байден объявил о своем решении не участвовать в президентской гонке 2024 года. Он заявил, что это правильное решение и он сосредоточится на завершении своей каденции. В то же время Байден выразил поддержку вице-президенту Камалле Харрис как новому кандидату от демократов.

Как сообщал Главред, вице-президент США Камала Харрис заявила о своем намерении выиграть номинацию от Демократической партии на выборах президента. Она выразила благодарность за поддержку Джо Байдена и подчеркнула, что вместе с командой будет бороться за победу на выборах.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Джо Байден Камала Харрис президентские выборы в США Валерий Клочок
Реклама

Главное за день

Выборы в США: Харрис внезапно вырвалась в президентской гонке

Выборы в США: Харрис внезапно вырвалась в президентской гонке

23:04 Политика
Света будет больше: в Украине уменьшили объемы отключений до конца суток

Света будет больше: в Украине уменьшили объемы отключений до конца суток

22:37 Украина
Генштаб подтвердил поражение парома в порту "Кавказ": какие последствия

Генштаб подтвердил поражение парома в порту "Кавказ": какие последствия

20:49 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Солнце отключит свет и связь на Земле: что случилось 5972

Солнце "отключит" свет и связь на Земле: что случилось

Гороскоп Таро на август 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - отпуск, Стрельцам - перспективы 5884

Гороскоп Таро на август 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - отпуск, Стрельцам - перспективы

Есть ли угроза для Днепра: что будет, если оккупанты дойдут до Покровска 3723

Есть ли угроза для Днепра: что будет, если оккупанты дойдут до Покровска

Переворот в РФ и террор: пропагандист Никита Михалков выдал новую порцию бреда 2470

Переворот в РФ и террор: пропагандист Никита Михалков выдал новую порцию бреда

Последние новости

01:30

Почему Харрис заменит Байдена на выборах: появилась неожиданная версия

00:53

Престарелый путинист Петросян лихо прошелся по своей бывшей жене

00:15

Винницкая назвала россиян, которые проявили человечность во время войны

00:14

Военный сбор 5%: сколько украинцы будут отдавать на армию из собственного кошелька

23 июля, вторник
23:55

В чем разница между изюмом и сушеным виноградом: ответ вас удивитВидео

У Камалы Харрис есть фора перед Дональдом Трампом - Валерий КлочокУ Камалы Харрис есть фора перед Дональдом Трампом - Валерий Клочок
23:26

Нужен редкий навык: Кейт и Уильям открыли интересную вакансию

23:04

Выборы в США: Харрис внезапно вырвалась в президентской гонке

23:01

Репяхова призналась, почему Павлик не поддерживает ее идею про второго ребенка

22:37

Света будет больше: в Украине уменьшили объемы отключений до конца суток

Реклама
22:27

Кто больше выгоден России - Харрис или Трамп: эксперт дал однозначный ответ

22:11

Россияне возвели большую базу в 200 км от фронта: СМИ показали кадры объекта

22:03

Украина - Ирак, исторический матч для нас на Олимпиаде 2024

22:03

Что обязательно должно быть в рационе кошки: какая опасность от корма

21:41

MamaRika впервые рассказала, почему едва не рассталась с мужем

21:38

Путин будет "очень опасным": британский генерал назвал год начала войны РФ с НАТО

20:49

Генштаб подтвердил поражение парома в порту "Кавказ": какие последствия

20:19

"Нам нужно больше ПВО": Ермак впервые поговорил с помощником Камалы Харрис

19:55

Идеальный овощной салат "Ассорти": будете всю зиму радоваться - быстрый рецептВидео

19:46

Байден отозвался на фоне "желтых" слухов о своей "смерти": готовит выступление

19:39

Не выдержала критики из-за покушения на Трампа: глава Секретной службы уходит в отставку

Реклама
19:34

В Украине объявили штормовое предупреждение: где влупят грозовые дожди, град и шквалы

19:27

Мать Анастасии Заворотнюк покинула дом Петра Чернышева - что случилось

19:10

План Джонсона для Трампа: что нужно понять Украинемнение

19:07

Объемы отключений будут минимальными: график отключения света на 24 июля

18:41

Наказали высшие силы: путинист Филипп Киркоров попал в эпицентр урагана

18:29

В Резерв+ появилась специальная отметка: в Минобороны объяснили, кто ее получил

18:24

Уже есть погибшие и раненые: сколько заключенных отправили в окопы

18:22

Убийство Фарион: СМИ раскрыли неожиданные детали следствия

17:51

Снаряды Словакии попадают на фронт в Украину, страна обошла запрет Фицо

17:48

Юная жена Владимира Остапчука "пожаловалась" на правила звездного мужа

17:46

Удары вглубь РФ: Украина разворачивает ракетную программу – Ставка Зеленского

17:22

"Есть серьезная фора": эксперт сказал, сможет ли Харрис переиграть Трампа на выборах

17:21

Состояние волос жестко ухудшится: что нельзя делать 24 июля - приметы

17:00

Известный украинский певец попал в ДТП - детали

16:50

Когда США разрешат бить по РФ ATACMS: Жданов озвучил печальный прогнозВидео

16:47

Чем убрать плесень со швов в ванной комнате: удивительный результат уже за 5 минутВидео

16:44

Российская певица в неадекватном состоянии жестко опозорилась во время концертаВидео

16:42

Венгрия "мстит" Украине за нефть: "перекрыла" средства ЕС на оружие

16:28

РФ собрала 90 тысяч солдат на Запорожье: в ВСУ рассказали, есть ли угроза наступления

16:26

Как устранить запах после жарки - хитрый трюк со сковородкой

Реклама
16:17

Сергей Притула прокомментировал побег Руслана Ханумака из Украины: "Это грустно"

16:15

Мощный удар по ж/д парому: СМИ узнали детали атаки на порт "Кавказ" в РФ

15:50

Визит Кулебы в Китай: в МИД страны сказали, на какой диалог они рассчитывают

15:40

На сколько лет может затянуться война в Украине: Жданов описал два сценарияВидео

15:36

В ВР саботировали запрет УПЦ - с громким скандалом разошлись до августа

15:32

Редкое фото: Лилия Ребрик похвасталась младшей сестрой-красоткой

15:30

Церковный праздник 24 июля: что запрещено делать на мучеников Бориса и Глеба

15:07

Райан Рейнолдс наконец-то рассекретил имя четвертого ребенка

15:05

Украина ведет диалог с Молдовой о возможности возвращения уклонистов: что известно

14:55

РФ ударила дроном по детскому дому на Днепропетровщине: ранены трое детейФото

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять