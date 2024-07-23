Кто больше выгоден России - Харрис или Трамп: эксперт дал однозначный ответ

Политика Белого дома по войне в Украине не изменится ни с приходом республиканцев, ни с приходом демократов.

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Кто победит - Харрис или Трамп? / Коллаж Главреда. Фото: ОП, УНИАН

России "все равно", кто выиграет выборы в США осенью 2024 года - Дональд Трамп или Камила Харрис, высказался в интервью Главреду политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Им все равно, они будут делать свое", — добавил эксперт.

Клочок отметил, что стратегия Белого дома не поменяется в случае ухода Байдена. США и дальше будут следовать своей осторожной политике по войне в Украине.

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"Потому что стратегия Белого дома остается всегда одинаковой: управление рисками с целью недопущения эскалации. Независимо от того, кто его возглавляет - республиканцы или демократы", — объяснил Клочок.

Однако Трамп — более непредсказуемый, чем его потенциальная соперница Камила Харрис.

"Единственное, что Трамп, если почитать его программу - очень импульсивная и непредсказуемая политическая фигура, с которой работать очень сложно. Трамп чувствует силу, и когда он видит, что ничего не может сделать, то разворачивается и уходит", — сказал эксперт.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Выборы в США - уход Байдена и появление Харрис

Как писал Главред, президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока.

Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

При этом американский лидер не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года.

Сама Харрис решительно настроена выиграть номинацию от Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты. Также политик заявила, что своим жестом Байден показал, что он как всегда в первую очередь думал не о себе, а об американском народе.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, на данный момент обсуждаются несколько кандидатур на пост вице-президента, если они сами не будут претендовать на пост президента США.

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