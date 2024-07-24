'Это обязательное условие': Трамп сделал громкое заявление о дебатах с Харрис

Трамп подчеркнул, что проведение дебатов очень важно, и он готов встретиться с Харрис не один раз.

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Трамп сделал громкое заявление о дебатах с Харрис/ коллаж: Главред, фото: facebook.com\kamalaharris, facebook.com/DonaldTrump

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что он готов провести дебаты с вице-президентом США Камалой Харрис.

При этом Трамп отметил, что это очень важно, и что он на самом деле "готов провести больше, чем одни дебаты". Об этом сообщает Politico.

Следующие дебаты запланированы на 10 сентября, и их будет проводить телеканал ABC News. В последние дни Трамп настаивал, чтобы дебаты проводил более консервативный телеканал Fox News, называя ABC "шутом". Он утверждал, что ABC является более благоприятным для Джо Байдена и Камалы Харрис.

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Однако во время телефонной конференции с репортерами Трамп заявил, что он будет вести дебаты с Харрис независимо от того, какой телеканал будет их проводить. Он отметил важность дебатов для президентской гонки и отметил, что "готов провести больше, чем одни дебаты".

"Я считаю, что, независимо от того, выдвигаетесь вы от демократов или республиканцев, проведение дебатов - это обязательное условие", - сказал Трамп.

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Ранее политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил, кто больше выгоден России - Харрис или Трамп. Политика Белого дома в отношении войны в Украине не изменится ни с приходом республиканцев, ни с приходом демократов, считает эксперт.

Также ранее свежий опрос Reuters показал, что Харрис внезапно вырвалась в президентской гонке. Харрис опередила Трампа на два процентных пункта в общенациональном опросе. Сейчас у нее 44% голосов, тогда как у Трампа - 42%. При этом разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.

Напомним, в Time раскрыли, что грозит Украине в случае президентства Трампа. Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и подтолкнет Зеленского к принятию мирного соглашения, которое будет сильно перекошено в пользу России.

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