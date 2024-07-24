Мир в интересах РФ: в Time раскрыли, что грозит Украины в случае президентства Трампа

Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и подтолкнет Зеленского к принятию мирного соглашения, которое будет сильно перекошено в пользу России.

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Трамп может попытаться склонить Украину к миру в интересах РФ - Time / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Если Дональд Трамп победит на выборах в США, то он, возможно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет официальный Киев к мирному соглашению в интересах России. Впрочем, со временем он может понять, что российский диктатор Владимир Путин с ним играет.

Как пишет издание Time, официальные лица в Киеве потратили месяцы на размышления о том, что победа Трампа может означать для их войны с Россией. Многие пришли к выводу, что история уважения к автократам, таким как Владимир Путин, и "трансакционный" подход к внешней политике, может привести к катастрофе для Украины.

Впрочем, отмечает TIME, "не все прогнозы настолько ужасны, как можно было бы ожидать".

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Один из украинских чиновников на условиях анонимности рассказал изданию, что в случае победы кандидата от Республиканской партии, "первые восемь или десять месяцев, то есть весь 2025 год, будут очень тяжелыми".

"Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и подтолкнет Зеленского к принятию мирного соглашения, которое будет сильно перекошено в пользу России. Как и предыдущие президенты США, в начале своего срока Трамп также может стремиться к перезагрузке отношений с Владимиром Путиным. Но со временем он увидит, что Путину нельзя доверять", - предположил чиновник.

Собеседник издания также не исключил, что новый президент США в конце концов осознает, "что Путину нет никакого дела до него и его повестки дня" и "именно тогда мы можем начать видеть определенные преимущества от Трампа, ведь он не захочет, чтобы Путин с ним играл".

Кроме того, как отмечает Time, пытаясь убедить Трампа и его будущего вице-президента Джей Ди Вэнса, украинцы также рассчитывают на помощь союзников в Европе и американского военно-промышленного комплекса, который может получить огромные прибыли от продолжения производства оружия для нужд ВСУ.

"Они могут объяснить (Трампу. - ред.), почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в "красных" штатах (штаты, в которых на выборах поддерживают кандидатов-республиканцев. - ред.). Это создает рабочие места. Это поддерживает экономику", - отметил изданию украинский чиновник.

Выборы в США 2024 - последние новости

Президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока.

Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.

Появились результаты опроса CNN по поводу потенциального противостояния между Дональдом Трампом и Камалой Харрис на выборах президента США осенью 2024 года.

Отмечается, что гонка будет ожесточенной. Трамп набирает 48% поддержки в среднем по шести свежим исследованиям, Харрис — 47%.

Тем временем Байден не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года.

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