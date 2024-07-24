Мир в интересах РФ: в Time раскрыли, что грозит Украины в случае президентства Трампа

Если Дональд Трамп победит на выборах в США, то он, возможно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет официальный Киев к мирному соглашению в интересах России. Впрочем, со временем он может понять, что российский диктатор Владимир Путин с ним играет.
Как пишет издание Time, официальные лица в Киеве потратили месяцы на размышления о том, что победа Трампа может означать для их войны с Россией. Многие пришли к выводу, что история уважения к автократам, таким как Владимир Путин, и "трансакционный" подход к внешней политике, может привести к катастрофе для Украины.
Впрочем, отмечает TIME, "не все прогнозы настолько ужасны, как можно было бы ожидать".
Один из украинских чиновников на условиях анонимности рассказал изданию, что в случае победы кандидата от Республиканской партии, "первые восемь или десять месяцев, то есть весь 2025 год, будут очень тяжелыми".
"Трамп, скорее всего, сократит помощь Украине и подтолкнет Зеленского к принятию мирного соглашения, которое будет сильно перекошено в пользу России. Как и предыдущие президенты США, в начале своего срока Трамп также может стремиться к перезагрузке отношений с Владимиром Путиным. Но со временем он увидит, что Путину нельзя доверять", - предположил чиновник.
Собеседник издания также не исключил, что новый президент США в конце концов осознает, "что Путину нет никакого дела до него и его повестки дня" и "именно тогда мы можем начать видеть определенные преимущества от Трампа, ведь он не захочет, чтобы Путин с ним играл".
Кроме того, как отмечает Time, пытаясь убедить Трампа и его будущего вице-президента Джей Ди Вэнса, украинцы также рассчитывают на помощь союзников в Европе и американского военно-промышленного комплекса, который может получить огромные прибыли от продолжения производства оружия для нужд ВСУ.
"Они могут объяснить (Трампу. - ред.), почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в "красных" штатах (штаты, в которых на выборах поддерживают кандидатов-республиканцев. - ред.). Это создает рабочие места. Это поддерживает экономику", - отметил изданию украинский чиновник.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Выборы в США 2024 - последние новости
Президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение правильное и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока.
Новым кандидатом от демократов должна стать вице-президент Камалла Харрис, которой Байден уже выразил свою поддержку.
Появились результаты опроса CNN по поводу потенциального противостояния между Дональдом Трампом и Камалой Харрис на выборах президента США осенью 2024 года.
Отмечается, что гонка будет ожесточенной. Трамп набирает 48% поддержки в среднем по шести свежим исследованиям, Харрис — 47%.
Тем временем Байден не планирует досрочно складывать полномочия после решения не участвовать в выборах 2024 года.
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