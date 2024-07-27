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Если я не выиграю, начнется Третья мировая война: Трамп "выделился" заявлением

Мария Николишин
27 июля 2024, 14:25
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По словам Трампа, кандидат от демократов Камала Харрис "хуже" в вопросах Ближнего Востока.
Если я не выиграю, начнется Третья мировая война: Трамп 'выделился' заявлением
Трамп удивил заявлением о Третьей мировой войне / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что если он проиграет выборы 2024-го, то конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в Третью мировую войну. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде, передает Fox News.

Он отметил, что кандидат от демократов Камала Харрис "хуже" в вопросах Ближнего Востока. Поэтому война Израиля с ХАМАС в Газе может перерасти в более широкий региональный конфликт, если она сменит в президентском кресле Джо Байдена.

"Если все получится, если мы победим, это будет очень просто. Все получится очень быстро. Если мы этого не сделаем, вы закончите большими войнами на Ближнем Востоке. И, возможно, третьей мировой войной. Сейчас вы ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Я никогда не был таким близким, потому что у нас некомпетентные люди управляют страной", - сказал Трамп.

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Стоит заметить, что такое заявление Трампа прозвучали на фоне вспышки между Харрис и Нетаньяху, которая произошла после их встречи. По словам американского политика, она сказала израильскому премьер-министру, что "всегда будет гарантировать, что Израиль сможет защитить себя, в частности, от Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных формирований, таких как ХАМАС и Хезболла".

"Я также выразила премьер-министру свою серьезную обеспокоенность масштабами человеческих страданий в Газе, включая гибель слишком большого количества невинных гражданских лиц. И я четко дала понять, что серьезно обеспокоена ужасной гуманитарной ситуацией там", - добавила она.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, если Дональд Трамп победит на выборах в США, то он, возможно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет официальный Киев к мирному соглашению в интересах России. Впрочем, со временем он может понять, что российский диктатор Владимир Путин с ним играет.

Кроме того, в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки он скорее всего в первую очередь потребует прекращения огня в Украине и начала переговорного процесса между нашим государством и страной-агрессором Россией.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что если бы кому-то действительно удалось завершить войну агрессора России против Украины за 24 часа, то все вздохнули бы с облегчением. Но простые варианты предусматривают территориальные уступки в пользу Москвы. Киев не согласен с такими сценариями и не пойдет на подобные шаги.

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