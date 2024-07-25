У РФ свой коварный план: почему Кремлю невыгоден даже Трамп в качестве президента США

Политический аналитик Александр Кочетков хочет расколоть все НАТО.

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Путину не выгоден не Байден, не Трамп в качестве президента / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента, скриншот из видео

В США продолжается президентская гонка, но Москве не был бы выгоден не Байден, не Трамп. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Он утверждает, что именно раскол между США и Европой - это единственное, чего хочет Россия.

"И она всячески способствует этому. В частности, она активно работает в информационном поле, навязывая в США мысль о том, что главным для американцев является то, что происходит в США, а Европа и война в Европе американцев не должны беспокоить", - сказал Кочетков. видео дня

Раскол между США и Европой помог бы Кремлю добиться разрушения НАТО.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Выборы в США - что следует знать

Выборы в США пройдут осенью 2024 года. И хотя предвыборного времени для агитации осталось мало, летом ситуация резко поменялась - из гонки после неудачных дебатов с Трампом вышел действующий президент Джо Байден.

Отход Байдена был прежде всего связан с беспокойством о его здоровье. В результате Байден поддержал выдвижение в кандидаты своего вице-президента Камалы Харрис. Согласно последним соцопросам, Харрис не только не отстает в процентном соотношении от Трампа, но и обогнала его.

Сама Харрис была решительно настроена выиграть номинацию от Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты. Также политик заявила, что своим жестом Байден показал, что он как всегда в первую очередь думал не о себе, а об американском народе.

Уже 25 июля Харрис официально заявила, что стала кандидатом в президенты США.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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