УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

У РФ свой коварный план: почему Кремлю невыгоден даже Трамп в качестве президента США

Ангелина Подвысоцкая
25 июля 2024, 22:14
104
Политический аналитик Александр Кочетков хочет расколоть все НАТО.
Трамп, Байден, Путин
Путину не выгоден не Байден, не Трамп в качестве президента / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента, скриншот из видео

В США продолжается президентская гонка, но Москве не был бы выгоден не Байден, не Трамп. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Он утверждает, что именно раскол между США и Европой - это единственное, чего хочет Россия.

"И она всячески способствует этому. В частности, она активно работает в информационном поле, навязывая в США мысль о том, что главным для американцев является то, что происходит в США, а Европа и война в Европе американцев не должны беспокоить", - сказал Кочетков.

видео дня

Раскол между США и Европой помог бы Кремлю добиться разрушения НАТО.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Выборы в США - что следует знать

Выборы в США пройдут осенью 2024 года. И хотя предвыборного времени для агитации осталось мало, летом ситуация резко поменялась - из гонки после неудачных дебатов с Трампом вышел действующий президент Джо Байден.

Отход Байдена был прежде всего связан с беспокойством о его здоровье. В результате Байден поддержал выдвижение в кандидаты своего вице-президента Камалы Харрис. Согласно последним соцопросам, Харрис не только не отстает в процентном соотношении от Трампа, но и обогнала его.

Сама Харрис была решительно настроена выиграть номинацию от Демократической партии на баллотирование на пост кандидата в президенты. Также политик заявила, что своим жестом Байден показал, что он как всегда в первую очередь думал не о себе, а об американском народе.

Уже 25 июля Харрис официально заявила, что стала кандидатом в президенты США.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Александр Кочетков
Реклама

Главное за день

Россия подняла авиацию - 6 бортов Ту-95 та 3 Ту-22, есть угроза обстрела

Россия подняла авиацию - 6 бортов Ту-95 та 3 Ту-22, есть угроза обстрела

22:24 Война
У РФ свой коварный план: почему Кремлю невыгоден даже Трамп в качестве президента США

У РФ свой коварный план: почему Кремлю невыгоден даже Трамп в качестве президента США

22:14 Политика
"Перерыли" базы данных: в МВД раскрыли, как "вычислили" вероятного убийцу Фарион

"Перерыли" базы данных: в МВД раскрыли, как "вычислили" вероятного убийцу Фарион

22:06 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на завтра 26 июля: Весам - приятные сюрпризы, Водолеям - крупная ссора 19166

Гороскоп на завтра 26 июля: Весам - приятные сюрпризы, Водолеям - крупная ссора

Враг окружил ВСУ под Прогрессом: возможны два сценария развития событий - Forbes 4966

Враг окружил ВСУ под Прогрессом: возможны два сценария развития событий - Forbes

Чего больше всего боятся голуби: забудут дорогу на ваш балкон 3424

Чего больше всего боятся голуби: забудут дорогу на ваш балкон

Крыму грозит превращение в остров, войска РФ потерпели серьезный удар – ВСУ 2474

Крыму грозит превращение в остров, войска РФ потерпели серьезный удар – ВСУ

Последние новости

22:52

Заложила все: путинистка Лариса Долина попала в неприятности - росСМИ

22:47

Что мгновенно убивает тараканов: 4 лучших средства, чтобы опасные насекомые исчезли навсегдаВидео

22:46

Как и где узнать свою военно-учетную специальность

22:32

"А где сейчас Валерий?": Галич из O.Torvald рассказал о давнем конфликте с Меладзе

22:24

Россия подняла авиацию - 6 бортов Ту-95 та 3 Ту-22, есть угроза обстрела

Угрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать УкраинеУгрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать Украине
22:14

У РФ свой коварный план: почему Кремлю невыгоден даже Трамп в качестве президента США

22:06

"Перерыли" базы данных: в МВД раскрыли, как "вычислили" вероятного убийцу Фарион

21:34

Рецепт чеснока на зиму - гости будут стоять в очереди за рецептомВидео

21:24

В Украине продали имущества Медведчука почти на миллион: куда пойдут деньги

Реклама
21:17

Когда нужно выкапывать лук: 2 главных признака, на которые надо обратить вниманиеВидео

21:14

Почувствуют по всей России: у Зеленского намекнули на новые "блэкауты" в РФ

20:55

Зеленский отреагировал на задержание убийцы Фарион: говорит, будет больше новостей

20:23

Будут часы со светом для всех: график выключения электроэнергии на 26 июля

20:14

Мощная кибератака ГУР: хакеры "положили" десятки целей в РФ – СМИ

19:40

Бешеный ветер и грозы: Украину накрывает мощный шторм

19:34

Россияне разрезали ж/д мост на металлолом и оказались отрезанными от других сел

19:30

Юная жена Остапчука раскрыла подробности беременности от шоумена

19:23

Расстрел Фарион: в МВД назвали вероятные мотивы задержанного подозреваемого

19:00

План Джонсона для Трампа по Украине – это скрытый ультиматум Путинумнение

18:25

Спор с Украиной о роснефти: в ЕС мягко "отшили" Венгрию и Словакию - FT

Реклама
18:17

"Все будут со светом": украинцев удивили неожиданным прогнозом отключений

18:16

Отец на фронте, соседи в шоке: что известно о подозреваемом в убийстве ФарионФото

17:47

Сбой или порча: звезда Танців з зірками пожаловалась на проблемы со здоровьем

17:31

Весь год будет успешным: кого нужно погладить 26 июля - приметы

17:28

Прорывались с боем: бойцы ВСУ вышли из окружения на востоке – в Сети узнали детали

17:23

Названа причина аварийных отключений в Украине в июле: министра обвинили во лжи

17:22

Что такое "косарики": все их видели, но мало кто знает правильное названиеВидео

16:53

ЕС может создать условия, которые заставят мужчин вернуться в Украину - Сикорский

16:43

Порошенко и Свинарчук станут соседями по виллам в Испании: это может помочь следствию - блогер

16:35

СМИ показали фото вероятного убийцы Фарион: все подробности задержанияВидео

16:21

"С Путиным надо говорить только в суде": в Бундестаге сделали громкое заявление

16:15

Сколько нужно варить раков: важные правила, которые стоит знать перед приготовлениемВидео

15:59

Без России и Китая мирные переговоры невозможны: президент Чехии удивил заявлением

15:52

Дочь Волочковой пошла по следам матери

15:50

Украинка в фаворитах: самые привлекательные спортсменки Олимпиады-2024 в Париже

15:39

Китай может оставить Лукашенко "с носом": как коварно действует Пекин

15:32

Сердце красавицы склонно к измене: 3 знака зодиака, которые могут пойти "налево"

15:21

РФ стягивает резервы и готовит штурм на юге: в Bild узнали направление удара

15:12

В Днепре задержали вероятного убийцу Ирины Фарион: Зеленский сделал важное заявление

15:10

Камала Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты США

Реклама
15:02

Угроза наступления РФ со стороны Беларуси: достаточно ли сил у врага - Демченко

14:59

Воздушная тревога в Румынии: в стране заявили о падении обломков российского дрона

14:44

Температура упадет до +13 и будут дожди: когда и где в Украине ждать похолодания

14:35

Крыму грозит превращение в остров, войска РФ потерпели серьезный удар – ВСУ

14:25

"Есть генералы, которые работают по старинке": Сенцов заявил о "советской армии" в Украине

13:39

Существует ли угроза окружения Часового Яра: в ВСУ расставили все точки над "і"

13:34

"Есть ощущение, будто тебя нет": Ефросинина призналась в тотальной зависимости

13:24

"Спаси маму Николая Тищенко!" - активисты и волонтеры объявили сбор денег

13:21

РФ в Запорожской области собрала 90 тысяч оккупантов: готовит ли враг наступление

12:58

Сокрушительный удар по парому РФ в Керченском проливе: разведка Британии назвала последствия

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять