ЕС разрабатывает план для поддержки Украины, если победит Трамп: в FT раскрыли сценарий

Брюссель обеспокоен, что Трамп может ввести болезненные тарифы на экспорт ЕС и прекратить поддержку Украины.

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ЕС разрабатывает стратегию поддержки Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Еврокомиссия создала специальную группу для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Группа разрабатывает стратегию на случай резкого изменения позиции Вашингтона по вопросам свободной торговли и поддержки Украины.

Трое осведомленных источников сообщили изданию Financial Times, что группа также оценивает влияние возможного президентства Камалы Харрис и готовится к изменениям в политике после выборов в США в ноябре.

Команда была сформирована офисом генерального секретаря Еврокомиссии Илзе Юхансоне и включает небольшое количество чиновников, представляющих ключевые директораты по торговле, конкуренции и внешним отношениям.

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Брюссель обеспокоен, что Трамп может ввести болезненные тарифы на экспорт ЕС, прекратить поддержку Украины и принудить Киев к согласию с условиями Москвы о прекращении войны.

Европейские союзники обеспокоены угрозами Дональда Трампа вывести США из НАТО или подорвать положения о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, недостаточно тратят на оборону.

Комитет ЕС планирует активизировать работу в сентябре и расширить взаимодействие с правительствами стран-членов для оценки потенциальной уязвимости ЕС и способов смягчения негативных последствий. Особое внимание будет уделено разработке планов коммуникации на случай серьезных изменений в политике США, таких, как необходимость для налогоплательщиков ЕС увеличить взнос в оборону Украины.

Еврокомиссия заявила о подготовке к выборам в США и рассматривает все возможные сценарии, подтверждая приверженность к тесному партнерству с США.

Министерство иностранных дел Германии также создало аналогичную группу для подготовки к возможному второму президентству Трампа, сообщили чиновники Financial Times.

На фоне выборов в США высокопоставленные чиновники ЕС пытаются наладить контакты с людьми, близкими к Камале Харрис и Дональду Трампу, включая бывшего экономического советника Майка Пайла и советника по национальной безопасности Фила Гордона.

Для Брюсселя президентство Харрис не обязательно будет означать полную преемственность с Байденом, особенно в вопросе помощи Украине. Обещания Трампа немедленно прекратить войну могут повлиять на общественное мнение в США о конфликте, даже если он проиграет выборы.

Основной вопрос для комитета ЕС заключается в том, что возвращение Трампа может означать для экономики Европы.

Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп выдал циничное требование для Украины в случае победы на выборах. Он отметил, что самым большим препятствием на пути к миру является не глубокое нежелание Украины идти на территориальные уступки.

Трамп заявил, что если он не выиграет, начнется Третья мировая война. Он считает, что кандидат Камала Харрис "хуже" в вопросах Ближнего Востока. Поэтому война Израиля с ХАМАС в Газе может перерасти в более широкий региональный конфликт.

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