Дебаты в США под вопросом: Харрис отказалась от предложения Трампа

Директор по коммуникациям кампании Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил, что она не согласится на предложение кандидата в президенты Дональда Трампа о дебатах на канале Fox News. Об этом пишет CBS News.
В команде Харрис заявляют, что Дональд Трамп убегает напуганный и надеется, что Fox News "спасет его" от дебатов, о которых он накануне договорился с ABC News.
"Ему нужно прекратить играть в игры и явиться на дебаты, на которые он уже согласился 10 сентября", - утверждает Тайлер.
Он отметил, что Камала Харрис в любом случае будет присутствовать в эфире ABC News для того, чтобы пообщаться с национальной аудиторией в прайм-тайм. Ее кампания открыта к обсуждению будущих дебатов, однако есть условие - это будет возможным только после того, как состоятся дебаты, на которые согласятся обе кампании.
"Мистер "Когда угодно, где угодно, в любом месте" не должен иметь с этим никаких проблем, если только он не слишком боится появиться 10-го числа", - добавил представитель Харрис.
Что такое CBS News?
CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.
Выборы президента США-2024 - последние новости
Накануне стало известно, что президентские дебаты республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис должны были состояться 4 сентября. Ранее Трамп отказывался дебатировать с Харрис, поскольку на тот момент она еще не была официальным участником гонки за кресло главы Белого дома.
Ранее нынешний президент США Джо Байден объявил о своем решении покинуть президентскую гонку и не продолжать борьбу. Он заявил, что такое решение является правильным и сейчас следует сосредоточиться на завершении своей президентской каденции в течение оставшегося срока.
Перед этим союзники вице-президента США Камаллы Харрис начали подключать доноров-демократов с целью оказания ей финансовой поддержки, если президент Джо Байден примет решение выйти из президентской гонки. И он его принял.
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