Названа дата дебатов Трампа и Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп изменил свою позицию и дал согласие на участие в дебатах с Камалой Харрис.

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Дебаты Трампа и Харрис состоятся 4 сентября / Коллаж: Главред, фото: Instagram К. Харрис, ua.depositphotos.com

Президентские дебаты республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис состоятся 4 сентября. Ранее Трамп отказывался дебатировать с Харрис, поскольку на тот момент она еще не была официальным участником гонки за кресло главы Белого дома.

Как сообщает Reuters, Трамп дал согласие на предложение Fox News провести дебаты с Харрис 4 сентября.

"Правила будут похожи на правила моих дебатов с Сонным Джо, к которому его партия ужасно относилась, но с полной аудиторией", - сказал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, вспомнив о дебатах с Байденом. видео дня

Ожидается, что дебаты пройдут в Пенсильвании.

Почему Трамп отказывался дебатировать с Харрис

После того, как 21 июля Байден вышел из президентской гонки и поддержал Харрис, Трамп сказал, что не будет участвовать с ней в дебатах, поскольку Харрис не является официальным кандидатом.

Однако позже Харрис получила голоса делегатов, которые нужны для выдвижения в президенты от Демократической партии.

Харрис готова к дебатам

Кандидат от демократов Харрис еще в июле говорила, что она готова дебатировать с Трампом и согласилась на предложение телеканала Fox News, который предлагал провести мероприятие 17 сентября.

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

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Президент США Джо Байден официально объявил о своем выходе из президентской гонки 21 июля. Шансы Байдена на президентство существенно пошатнули неудачные дебаты с Трампом, которые состоялись 28 июня. Байден поддержал своего вице-президента Камалу Харрис в качестве нового кандидата на пост главы Белого дома.

Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии. В ходе голосование кандидатуру Харрис поддержало большинство демократов. Официально о решении должны объявить 6 августа.

Харрис уже обгоняет Трампа в колеблющихся штатах. Если говорить в целом, Харрис в "судьбоносных" для выборов американского президента штатах опережает своего визави на 1%.

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