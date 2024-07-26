Россия боится победы Харрис на выборах: раскрыты причины суматохи Кремля

Отказ Джо Байдена от переизбрания на выборах президента США осенью 2024 года стал для России внезапностью.
Как утверждают опрошенные The Washington Post российские аналитики, выдвижение Харрис и ее возможная победа станет для Москвы "большим разочарованием" и "окном возможностей" для завершения войны на условиях Украины и Запада.
Однако страх россиян прежде всего заключается в не каких-то ожидаемых "антироссийских шагах" от Харрис, а в том, что сама природа американской политики теперь будет труднопредсказуемая.
Для Москвы Харрис - либералка. В то же время заявления Трампа по войне в Украине и его восхищение Путиным для России "было подарком".
Байдена же Путин оценивал как предсказуемого игрока, родом с времен холодной войны, когда был страх и трепет перед созданным образом "большой непобедимой России". Российский диктатор был уверен, что тот никогда не допустить прямого столкновения с РФ именно из-за своей боязни.
На Трампа российские аналитики тоже мало возлагают каких-либо надежд, так как он во многих поступках непредсказуем.
В России не очень активно комментируют выдвижение Харрис. Последнее заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова воообще касалось оценки Трампа. Он похвалил кандидата в президенты, что тот, мол, проявляет "больше мудрости", чем другие американские политики.
"Он (Трамп) проявляет немного больше мудрости в плане поддержки каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не имеет, здесь нужно осознавать это. В этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных. Может, он немного больше проявляет политическую мудрость для поддержки каналов диалога, но де-факто этого особого влияния ни на что не оказывает", - сказал Песков в пятницу, 26 июля, на брифинге в Москве.
Что такое The Washington Post?
The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.
Выборы в США - что следует знать
Выборы в США пройдут осенью 2024 года. И хотя предвыборного времени для агитации осталось мало, летом ситуация резко поменялась - из гонки после неудачных дебатов с Трампом вышел действующий президент Джо Байден.
Отход Байдена был прежде всего связан с беспокойством о его здоровье. В результате Байден поддержал выдвижение в кандидаты своего вице-президента Камалы Харрис.
25 июля она официально объявила себя кандидатом в президенты США.
Согласно последним соцопросам, Харрис не только не отстает в процентном соотношении от Трампа, но и обогнала его.
В 2019 году Харрис уже выдвигала кандидатуру на пост президента от демократов, но сняла ее в пользу Джо Байдена.
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