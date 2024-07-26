УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россия боится победы Харрис на выборах: раскрыты причины суматохи Кремля

Яна Ставская
26 июля 2024, 20:25
244
Для России и Харрис, и Трамп - непредсказуемые кандидаты. Теперь Москве будет тяжелее прогнозировать действия американских политиков.
харрис
Кто выгоден России - Трамп или Харрис? / Коллаж Главреда. Фото: Инстаграмм Камалы Харрис

Отказ Джо Байдена от переизбрания на выборах президента США осенью 2024 года стал для России внезапностью.

Как утверждают опрошенные The Washington Post российские аналитики, выдвижение Харрис и ее возможная победа станет для Москвы "большим разочарованием" и "окном возможностей" для завершения войны на условиях Украины и Запада.

Однако страх россиян прежде всего заключается в не каких-то ожидаемых "антироссийских шагах" от Харрис, а в том, что сама природа американской политики теперь будет труднопредсказуемая.

видео дня

Для Москвы Харрис - либералка. В то же время заявления Трампа по войне в Украине и его восхищение Путиным для России "было подарком".

Байдена же Путин оценивал как предсказуемого игрока, родом с времен холодной войны, когда был страх и трепет перед созданным образом "большой непобедимой России". Российский диктатор был уверен, что тот никогда не допустить прямого столкновения с РФ именно из-за своей боязни.

На Трампа российские аналитики тоже мало возлагают каких-либо надежд, так как он во многих поступках непредсказуем.

В России не очень активно комментируют выдвижение Харрис. Последнее заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова воообще касалось оценки Трампа. Он похвалил кандидата в президенты, что тот, мол, проявляет "больше мудрости", чем другие американские политики.

"Он (Трамп) проявляет немного больше мудрости в плане поддержки каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не имеет, здесь нужно осознавать это. В этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных. Может, он немного больше проявляет политическую мудрость для поддержки каналов диалога, но де-факто этого особого влияния ни на что не оказывает", - сказал Песков в пятницу, 26 июля, на брифинге в Москве.

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Выборы в США - что следует знать

Выборы в США пройдут осенью 2024 года. И хотя предвыборного времени для агитации осталось мало, летом ситуация резко поменялась - из гонки после неудачных дебатов с Трампом вышел действующий президент Джо Байден.

Отход Байдена был прежде всего связан с беспокойством о его здоровье. В результате Байден поддержал выдвижение в кандидаты своего вице-президента Камалы Харрис.

25 июля она официально объявила себя кандидатом в президенты США.

Согласно последним соцопросам, Харрис не только не отстает в процентном соотношении от Трампа, но и обогнала его.

В 2019 году Харрис уже выдвигала кандидатуру на пост президента от демократов, но сняла ее в пользу Джо Байдена.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости США Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис война России и Украины
Реклама

Главное за день

Россия боится победы Харрис на выборах: раскрыты причины суматохи Кремля

Россия боится победы Харрис на выборах: раскрыты причины суматохи Кремля

20:25 Мир
Как Запад украинскими ракетами развязывает себе руки

Как Запад украинскими ракетами развязывает себе руки

19:00 Мнения
Убийство Ирины Фарион: суд избрал меру пресечения подозреваемому

Убийство Ирины Фарион: суд избрал меру пресечения подозреваемому

18:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион 2243

Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион

Когда ТЦК перестанут вручать повестки на улицах: ответ Минобороны 1989

Когда ТЦК перестанут вручать повестки на улицах: ответ Минобороны

Заложила все: путинистка Лариса Долина попала в неприятности - росСМИ 1335

Заложила все: путинистка Лариса Долина попала в неприятности - росСМИ

Самолеты враг, скорее всего, не спас: какие последствия атаки на аэродром Саки 1276

Самолеты враг, скорее всего, не спас: какие последствия атаки на аэродром "Саки"

Последние новости

21:16

Будет как из магазина – как почистить мельхиор: моментально убирает любую грязь

20:48

"Сделка с дьяволом, ведущая в ад": Подоляк раскрыл опасность мирного соглашения с РФ

20:25

Россия боится победы Харрис на выборах: раскрыты причины суматохи Кремля

20:08

Закончится ли у РФ военная техника в 2025 году: ответ разведки Эстонии

19:29

"Мы должны готовиться к самым сложным ситуациям": Укрэнерго об отключении света зимой

Угрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать УкраинеУгрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать Украине
19:22

От неприятного запаха не останется и следа: чем кормить кота, чтобы не воняла мочаВидео

19:00

Как Запад украинскими ракетами развязывает себе рукимнение

18:55

Убийство Ирины Фарион: суд избрал меру пресечения подозреваемому

18:17

Будут полностью окружены: оккупанты создают котел для ВСУ под Торецком - Bild

Реклама
18:09

Это была обманка: появилось видео удара "Искандеров" по макетам Patriot и самолетовВидео

18:03

Свет будут выключать лишь на несколько часов: как будут действовать графики 27 июля

17:34

РФ проводит обманные маневры на юге: в ГУР назвали настоящее направление наступления врага

17:21

Как отстирать ржавчину: копеечное средство моментально творит настоящие чудесаВидео

17:16

Его поражение не случайно: детали атаки на паром "Славянин" - Плетенчук

16:54

Укрэнерго о свете: самый сложный период лета прошел, ждать ли улучшений - прогноз

16:52

Альтернатива сделке с РФ: в ОП объяснили, как Украина может закончить войну

16:51

Кто заказал Фарион: как будут рассматривать резонансное дело?Видеоблоги

16:27

"Нет возможности держать оборону": в ВСУ раскрыли критическую ситуацию в районе Крынок

16:13

Достанет Москву из Берлина: Британия хочет создать оружие против "ядерки" - СМИ

16:07

Сестра Ефросининой вышла с сумочкой почти за 2 миллиона

Реклама
15:48

BILD пишет о подготовке крупного наступления РФ в Часовом Яру: что известно

15:48

Свет в Киеве будут выключать по-другому: что и когда изменится для горожан

15:38

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму: детали

15:19

Тысячи боеголовок по всему миру: у каких стран есть ядерное оружие и сколькоВидео

15:14

Прекращение огня без вывода войск: известно, какими будут последствия для Украины

15:13

Еще один украинский певец заявил о готовности идти на фронт

14:58

Потап и Настя Каменских выступят на одной сцене с "хорошими россиянами" - детали

14:32

Не сдержала эмоций: дочь Фарион высказалась в сторону предполагаемого убийцы

14:21

Антимонопольный комитет обнародовал условия покупки международным инвестором CRH двух цементных заводов в Украине

13:54

Как чистить маслята: лайфхак сохранит ваше время и нервы

13:26

1,5 млрд евро на оборону: ЕС передал Украине первый транш из прибыли активов РФ

13:15

Алсу решила отобрать у бывшего мужа по-максимуму

12:30

Самолеты враг, скорее всего, не спас: какие последствия атаки на аэродром "Саки"

12:29

Вернется невыносимая жара: где в Украине ударит +37 градусов

11:37

Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион

11:19

Пентагон ошибся на 2 миллиарда: в Украину отправят дополнительную помощь

11:10

Как по-другому можно сказать слово "ніколи": есть несколько разных вариантовВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 27 июля: Свиньям - борьба с зависимостью, Кроликам - отдых

10:48

Солнце будет припекать выше нормы: какой будет погода в Украине в августе 2024

10:06

Более 4 млн человек обновили данные: в Минобороны сделали заявление о темпах мобилизации

Реклама
09:58

Не отвечает и не выходит на связь: Никита Пресняков попал в беду

09:58

РФ перебрасывает силы с Херсонщины: оккупантов уничтожают вместе с техникой

09:46

Когда ТЦК перестанут вручать повестки на улицах: ответ Минобороны

09:12

Гороскоп на завтра 27 июля: Ракам - невероятная возможность, Козерогам - отличные новости

09:07

Опять не в ту дверь: путинист Филипп Киркоров взялся за старое

08:44

ВСУ отбили одну из крупнейших атак оккупантов на западе Донецкой области - ISW

08:22

Оккупанты продвинулись вблизи пяти поселков на Донбассе - DeepState

08:11

"На руках ее выносил": известный украинский артист рассказал о свидании с Кристиной Соловий

08:10

В РФ рухнул вертолет: что на самом деле случилось с Ми-28мнение

07:22

РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Черниговской области

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять