Россия боится победы Харрис на выборах: раскрыты причины суматохи Кремля

Для России и Харрис, и Трамп - непредсказуемые кандидаты. Теперь Москве будет тяжелее прогнозировать действия американских политиков.

https://glavred.info/world/rossiya-boitsya-pobedy-harris-na-vyborah-raskryty-prichiny-sumatohi-kremlya-10583789.html Ссылка скопирована

Кто выгоден России - Трамп или Харрис? / Коллаж Главреда. Фото: Инстаграмм Камалы Харрис

Отказ Джо Байдена от переизбрания на выборах президента США осенью 2024 года стал для России внезапностью.

Как утверждают опрошенные The Washington Post российские аналитики, выдвижение Харрис и ее возможная победа станет для Москвы "большим разочарованием" и "окном возможностей" для завершения войны на условиях Украины и Запада.

Однако страх россиян прежде всего заключается в не каких-то ожидаемых "антироссийских шагах" от Харрис, а в том, что сама природа американской политики теперь будет труднопредсказуемая.

видео дня

Для Москвы Харрис - либералка. В то же время заявления Трампа по войне в Украине и его восхищение Путиным для России "было подарком".

Байдена же Путин оценивал как предсказуемого игрока, родом с времен холодной войны, когда был страх и трепет перед созданным образом "большой непобедимой России". Российский диктатор был уверен, что тот никогда не допустить прямого столкновения с РФ именно из-за своей боязни.

На Трампа российские аналитики тоже мало возлагают каких-либо надежд, так как он во многих поступках непредсказуем.

В России не очень активно комментируют выдвижение Харрис. Последнее заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова воообще касалось оценки Трампа. Он похвалил кандидата в президенты, что тот, мол, проявляет "больше мудрости", чем другие американские политики.

"Он (Трамп) проявляет немного больше мудрости в плане поддержки каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не имеет, здесь нужно осознавать это. В этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных. Может, он немного больше проявляет политическую мудрость для поддержки каналов диалога, но де-факто этого особого влияния ни на что не оказывает", - сказал Песков в пятницу, 26 июля, на брифинге в Москве.

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Выборы в США - что следует знать

Выборы в США пройдут осенью 2024 года. И хотя предвыборного времени для агитации осталось мало, летом ситуация резко поменялась - из гонки после неудачных дебатов с Трампом вышел действующий президент Джо Байден.

Отход Байдена был прежде всего связан с беспокойством о его здоровье. В результате Байден поддержал выдвижение в кандидаты своего вице-президента Камалы Харрис.

25 июля она официально объявила себя кандидатом в президенты США.

Согласно последним соцопросам, Харрис не только не отстает в процентном соотношении от Трампа, но и обогнала его.

В 2019 году Харрис уже выдвигала кандидатуру на пост президента от демократов, но сняла ее в пользу Джо Байдена.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред