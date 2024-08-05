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"У Байдена такого не было": Харрис обошла Трампа в предвыборном опросе – CBS News

Анна Ярославская
5 августа 2024, 11:23
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У Камаллы Харрис - сильная поддержка сторонников демократов, молодежи, темнокожих избирателей и женщин.
Камала Харрис, Дональд Трамп
Камала Харрис опережает Дональда Трампа в симпатиях американцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента на выборах США Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1%.

Как свидетельствует новый опрос CBS News, Харрис поддерживают 50%, Трампа - 49%.

Издание отмечает, что у Байдена никогда не было таких результатов, как у Харрис.

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У Харрис - сильная поддержка сторонников демократов, молодежи, темнокожих избирателей и женщин. Все они считают, что действующая вице-президент будет решительно отстаивать их интересы.

В то же время Трампа поддерживает та часть американцев, которые считают, что при его правлении их финансовое положение будет лучше, а политика президентстве республиканца уменьшит количество мигрантов на границе.

"Процент демократов, которые говорят, что они "определенно будут голосовать", вырос до самого высокого уровня в этом году. Гораздо большее число чернокожих избирателей заявляют, что будут голосовать, по сравнению с июлем, когда кандидатом был Байден. В более общем плане все это указывает на то, что исход выборов может зависеть от явки избирателей, особенно от избирателей с минимальной явкой — тех, кто не всегда приходит на голосование", - отмечает CBS News, добавляя, что эти люди готовы голосоват за Харрис.

Кроме того, кандидат от демократов лидирует среди женщин-избирателей. Большинство из них считают, что Харрис будет защищать интересы женщин, если ее выберут. Гораздо меньше женщин говорят то же самое о Трампе.

Избиратели в целом склонны считать, что Трамп будет больше защищать интересы мужчин, чем интересы женщин.

"Харрис опережает Трампа среди женщин с большим отрывом, чем Байден, при этом имея примерно такую ​​же поддержку, как Байден среди мужчин", - пишет издание.

Харрис опережает Трампа на 1%
Харрис опережает Трампа на 1% / cbsnews.com

Выборы в США - последние новости

2 августа в США состоялось голосование, во время которого демократы выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению Демократической партии, этим кандидатом стала вице-президент Камала Харрис.

Кандидатура Харрис на пост президента США появилась после того, как 21 июля президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Тогда Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата от демократов.

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис также официально объявила себя кандидатом в президенты. В предвыборном ролике заявляется, что Трамп и Джей Ди Вэнс хотят создать из США "страну хаоса, страха и ненависти, но мы выбираем свободу".

Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.

Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.

Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.

19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

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новости США Дональд Трамп выборы в США Камала Харрис
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