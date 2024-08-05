"У Байдена такого не было": Харрис обошла Трампа в предвыборном опросе – CBS News

Кандидат в президенты США Камала Харрис обошла своего оппонента на выборах США Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1%.
Как свидетельствует новый опрос CBS News, Харрис поддерживают 50%, Трампа - 49%.
Издание отмечает, что у Байдена никогда не было таких результатов, как у Харрис.
У Харрис - сильная поддержка сторонников демократов, молодежи, темнокожих избирателей и женщин. Все они считают, что действующая вице-президент будет решительно отстаивать их интересы.
В то же время Трампа поддерживает та часть американцев, которые считают, что при его правлении их финансовое положение будет лучше, а политика президентстве республиканца уменьшит количество мигрантов на границе.
"Процент демократов, которые говорят, что они "определенно будут голосовать", вырос до самого высокого уровня в этом году. Гораздо большее число чернокожих избирателей заявляют, что будут голосовать, по сравнению с июлем, когда кандидатом был Байден. В более общем плане все это указывает на то, что исход выборов может зависеть от явки избирателей, особенно от избирателей с минимальной явкой — тех, кто не всегда приходит на голосование", - отмечает CBS News, добавляя, что эти люди готовы голосоват за Харрис.
Кроме того, кандидат от демократов лидирует среди женщин-избирателей. Большинство из них считают, что Харрис будет защищать интересы женщин, если ее выберут. Гораздо меньше женщин говорят то же самое о Трампе.
Избиратели в целом склонны считать, что Трамп будет больше защищать интересы мужчин, чем интересы женщин.
"Харрис опережает Трампа среди женщин с большим отрывом, чем Байден, при этом имея примерно такую же поддержку, как Байден среди мужчин", - пишет издание.
Выборы в США - последние новости
2 августа в США состоялось голосование, во время которого демократы выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению Демократической партии, этим кандидатом стала вице-президент Камала Харрис.
Кандидатура Харрис на пост президента США появилась после того, как 21 июля президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Тогда Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата от демократов.
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис также официально объявила себя кандидатом в президенты. В предвыборном ролике заявляется, что Трамп и Джей Ди Вэнс хотят создать из США "страну хаоса, страха и ненависти, но мы выбираем свободу".
Кто такая Камала Харрис?
Камала Харрис – американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.
Харрис – 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.
Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.
19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона, приняла на себя полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.
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