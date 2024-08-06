Харрис выбрала Тима Уолза кандидатом в вице-президенты: в СNN раскрыли важные детали

На прошлой неделе он выступил против республиканцев с незабываемыми нападениями.

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Харрис выбрала кандидата в вице-президенты / коллаж: Главред, фото: Инстаграм Камалы Харрис, Википедия

Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четверо людей, близких к процессу, сказали, что ее выбор - губернатор Миннесоты Тим Уолз.

В CNN сообщили, что бывший педагог, Тим Уолз сейчас находится на втором сроке губернатора Миннесоты и возглавляет Ассоциацию губернаторов-демократов. Ранее он 12 лет проработал в Конгрессе, представляя консервативно ориентированный сельский округ, в котором как до, так и после его пребывания в должности преимущественно доминировали республиканцы.

На прошлой неделе он выступил против республиканцев незабываемыми нападками, хотя его самым заметным вкладом была решимость наклеить ярлык на Республиканскую партию, особенно на ее президентскую кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа и сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса. Уолз назвал дуэт "странными чуваками", прежде чем приступить к их политической программе.

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Кто такой Тим Уолз? Тим Уолз - американский политик и педагог, занимающий должность 41-го губернатора Миннесоты с 2019 года. Член Демократической партии, он был членом Палаты представителей США от 1-го округа с 2007 по 2019 год. Также известно, что в 2018 году был избран губернатором, победив кандидата от Республиканской партии, комиссара округа Ганнепин Джеффа Джонсона. Также в 2022 году переизбран на выборах губернатора Миннесоты, победив кандидата от Республиканской партии Скотта Дженсена, передает Википедия.

Эта фраза закрепилась, став центральным мемом в новой версии кампании после Байдена, развитие, которое захватывает демократов и, очевидно, разочаровывает многих правых.

Стоит добавить, что Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии. Она станет первой темнокожей женщиной и первой американкой азиатского происхождения, которая возглавит избирательную партию. Она также получила большинство голосов от всех делегатов съезда.

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис - американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис - 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона получила полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

Выборы в США

Напомним, что Камала Харрисобошла Трампа в предвыборном опросе. Представительница от демократов опередила экс-президента на 1%. Как свидетельствует новый опрос CBS News, Харрис поддерживают 50%, Трампа - 49%. У Байдена никогда не было таких результатов, как у Харрис.

Стала известна дата дебатов Трампа и Харрис. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп изменил свою позицию и дал согласие на участие в дебатах с демократом Камалой Харрис. Ожидается, что дебаты состоятся в Пенсильвании.

Позже Дональд Трамп "наехал" на Харрис после ее отказа от дебатов на Fox News. В своей социальной сети Truth Social Трамп набросился с критикой и оскорблениями на Харрис. Он заявил, что у демократки якобы "низкий IQ" и что ей не хватает "умственных способностей".

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