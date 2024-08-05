Этой ночью: резонансное заявление Трампа относительно нападения Ирана на Израиль

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что уже этой ночью Иран нападет на Израиль.

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Иран может этой ночью ударить по Израилю / коллаж: Главред, фото: УНИАН, АрмияInform

Бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что уже этой ночью Иран вероятно нападет на Израиль. Об этом Трамп сообщил во время разговора с американским онлайн-стримером Адином Россом.

"Я слышал, что сегодня вечером Иран нападет на Израиль. Они будут атакованы сегодня ночью, я говорю вам прямо сейчас. Если бы я был президентом, никто бы даже не говорил о нападении, потому что этого бы не произошло", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Иран хочет напасть на Израиль, ведь обвиняет его в убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Именно поэтому страна и ее союзники готовятся к возможному обстрелу уже сегодня ночью.

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ХАМАС Полное название - Исламское движение сопротивления, передает Википедия.

Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло - бригады Изз ад-Дин аль-Кассам. ХАМАС признан террористической организацией в Израиле, Канаде, США и Японии, Европейском Союзе, также он запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признали, движение считается легитимным партнером для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

Западные СМИ писали, что Вашингтон и европейские страны пытались сдержать Тегеран от жесткого ответа, однако не смогли достичь успеха в этих переговорах с Ираном.

Война Израиля против Ирана и конфликты на Ближнем Востоке

Напомним, 31 июля в столице Ирана Тегеране убили одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию, после чего Иран заявил, что к этому причастен Израиль.

Позже израильские спецслужбы подтвердили ликвидацию Хания.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил союзникам по G7, что атака Ирана и Хезболы на Израиль может начаться в течение следующих 24-48 часов.

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