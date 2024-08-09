Оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Донецкой областей: детали от ISW

Оккупанты продолжали наземные атаки вблизи и к северо-востоку от Роботино вблизи Малой Токмачки на западе Запорожской области.

https://glavred.info/ukraine/okkupanty-prodvinulis-na-granice-zaporozhskoy-i-doneckoy-oblastey-detali-ot-isw-10587035.html Ссылка скопирована

Оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Донецкой областей / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские силы недавно достигли незначительных успехов к югу от Великой Новоселки в районе границы Запорожской и Донецкой областей. Об этом сообщает ISW.

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 8 августа, показывают, что российские войска недавно достигли незначительных успехов на северо-востоке Урожайного (к югу от Великой Новоселки).

Также сообщается, что 8 августа российские войска продвинулись на юго-запад от Донецка, но не достигли подтвержденных успехов в этом районе.

видео дня

По словам ISW, российские милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись на юго-восток от Водяного (на юго-запад от Донецка), хотя аналитики не нашли подтверждения этому заявлению.

"Российские войска 7 и 8 августа продолжали наступательные действия к западу от Донецка в районе Красногоровки и к юго-западу от Донецка в районе Константиновки, Парасковиевки, Водяного, Владимировки и Угледара. Сообщается, что подразделения российского 163-го танкового полка (150 мотострелковая дивизия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа) действуют на Курахово направлении (запад и юго-запад от Донецка)", - отмечается в отчете.

Кроме того, оккупанты продолжали наземные атаки вблизи и к северо-востоку от Роботино вблизи Малой Токмачки на западе Запорожской области 7 и 8 августа.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как заявил эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке, еще в начале года российские оккупанты были в 38 км от Покровска, а сейчас они приблизились к нему на 15 км, взяв очередное село.

Также известно, что Украина развернула группировку в более 1 миллион военных для противостояния РФ. Такая численность ставит страну в один ряд с крупнейшими сухопутными армиями мира, такими как США, Китай, Индия, Северная Корея и Россия.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский говорил, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать свои усилия на Покровском направлении в Донецкой области. Там захватчики бросают в бой свои самые опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону украинских военных на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред