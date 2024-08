Оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Донецкой областей: детали от ISW

Российские силы недавно достигли незначительных успехов к югу от Великой Новоселки в районе границы Запорожской и Донецкой областей. Об этом сообщает ISW.

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 8 августа, показывают, что российские войска недавно достигли незначительных успехов на северо-востоке Урожайного (к югу от Великой Новоселки).

Также сообщается, что 8 августа российские войска продвинулись на юго-запад от Донецка, но не достигли подтвержденных успехов в этом районе.

По словам ISW, российские милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись на юго-восток от Водяного (на юго-запад от Донецка), хотя аналитики не нашли подтверждения этому заявлению.

Кроме того, оккупанты продолжали наземные атаки вблизи и к северо-востоку от Роботино вблизи Малой Токмачки на западе Запорожской области 7 и 8 августа.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.