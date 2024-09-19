У РФ другой приоритет: аналитик сказал, почему Путин не спешит отбивать Курщину

Российские оккупанты будут ждать соответствующей погоды или дополнительных резервов, чтобы начать активно вытеснять украинские войска из Курской области.

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Аналитик сказал, почему Путин не спешит отбивать Курщину/ коллаж: Главред, фото: скрин, минобороны РФ

Сейчас активные боевые действия происходят на двух участках фронта - в Курской области страны-агрессора России и в Донецкой области Украины. Но приоритетным для РФ является именно Донецкое направление, поэтому оккупанты там ведут активные действия.

Если российским войскам не удастся вытеснить украинскую армию из Курской области до 1 октября этого года, как приказал российский диктатор Владимир Путин, то украинские силы, которые находятся там, получат плюс-минус статус-кво. Такое мнение высказал азербайджанский военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде во время чата на Главреде.

"Получим плюс-минус статус-кво. Сейчас активные боевые действия происходят на двух участках фронта - в Курской и Донецкой областях. Донецкое направление - это приоритет для России, и там бои будут продолжаться при любом раскладе. Если российские войска не смогут выдавить украинские с территории Курской области, они будут ждать либо подходящих погодных условий, то есть сезона дождей, либо накопления дополнительных резервов", - отметил аналитик. видео дня

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде – популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в ISW отметили, что украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске. Продолжаются бои вдоль украинского плацдарма в Курской области, сообщает Институт изучения войны.

Ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что РФ стягивает на Курщину еще больше войск, и объяснил, почему Украине это выгодно.

Напомним, военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде рассказал, как Курская операция ВСУ повлияла на ход войны.

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