'Довольно дерзко': как операция ВСУ в Курской области повлияла на ход войны

В целом Курская операция была достаточно дерзкой, подчеркнул военный аналитик.

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Как операция ВСУ в Курской области повлияла на ход войны / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, росСМИ

Военный аналитик и эксперт в сфере обороны и безопасности Агиль Рустамзаде рассказал, как Курская операция ВСУ повлияла на ход войны.

"Курская операция повлияла на ход войны - и в военном, и в политическом, и в информационно-медийном смысле. Однако эта операция не достигла полноценного успеха, потому что Россия не пошла на уловку Украины и не вытащила в короткие сроки значительное количество своих войск с Покровского направления, чтобы помешать украинской армии в Курской области", - сказал он на чате в Главреде.

Эксперт отметил, что в целом Курская операция была достаточно дерзкой, и она оказала не только военное, но и военно-политическое и информационно-психологическое влияние как на командование российских войск, так и на российских граждан.

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Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде - популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, некоторые командиры армии Украины были против операции ВСУ в Курской области страны-агрессора России. Среди тех, кто выступил против, был и бывший командующий ВСУ Валерий Залужный.

Соучредитель и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый сообщал, что на одном из участков Курской области россияне попали в окружение.

Стоит заметить, что Силы обороны сейчас демонстрируют достаточно устойчивое продвижение в Курской области, под контролем ВСУ находится населенный пункт Медвежье, с выходом к железнодорожной станции Глушково.

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