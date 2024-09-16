Бойцы ДШВ на Курщине "покрошили" штурмовиков РФ: взорвали БМД вместе с десантом

В Курской области бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ разгромили группу российских штурмовиков на бронетехнике.
В одном из населенных пунктов украинские бойцы в результате слаженных действий подбили современную российскую боевую машину десанта БМД-4, сообщает пресс-служба ДШВ.
"Противник нагло заскочил на боевой машине с десантом в село, зная, что его контролируют украинские силы. Россияне вели стрельбу по жилой застройке с места остановки, а украинские расчеты артиллеристов и FPV-дронов, моментально остановили вражескую технику и сделали невозможным ее дальнейшее использование", - рассказали украинские десантники.
Они подчеркнули, что огонь артиллерии при первых обстрелах повредил боевую машину противника. В это же время один из украинских FPV-дронов пытался нанести удар по вражеской броне, но сработал РЭБ.
Впоследствии второй и третий удар украинского беспилотника был успешным. Отмечается, что машина откатилась, раненый и контуженный десант разбежался по руинам российского села, где их уже ждут украинские воины.
Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Смотрите видео - удары FPV по российской БМД в Курской области:
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Ранее сообщалось о том, что украинские силы продвинулись в Курской области. Украинские силы продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого и Медвежьего.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Курщине разгромили части "элитных" войск РФ. Попытка россиян прорвать оборонительные позиции ВСУ оказалась провальной.
Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.
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