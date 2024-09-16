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Украинские силы продвинулись в Курской области: в ISW назвали направление

Алексей Тесля
16 сентября 2024, 11:55обновлено 16 сентября, 12:37
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Украинские силы продолжают наступательные операции и продвинулись у нескольких населенных пунктов.
Украинские силы продвинулись в Курской области: в ISW назвали направление
ВСУ идут вперед в Курской области / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

Украинские силы продвинулись в Глушковском районе Курской области и продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего.

Об этом идет речь в сообщении американского Института изучения войны (ISW). При этом публикуются карты районов боевых действий.

Уточняется, что 14 сентября в российских провоенных пабликах появилось сообщение о том, что ВСУ продвинулись к юго-восточной окраине Вольфино (к юго-западу от Глушково).

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В то же время 15 сентября сообщалось, что россияне вернули контроль над Веселым, но ISW не нашли подтверждения этих данных. Как сообщают российские источники, украинские силы продолжают наступательные операции на южной окраине Веселого, вблизи Нового Пути и Медвежьего.

Кроме того, поступила также информация о том, что ВСУ продолжают атаки в Любимовке и окрестностях, около Малой Локни 14 и 15 сентября.

В свою очередь российские силы сумели продвинуться на украинском выступе в Курской области и, по имеющейся информации ISW, недавно установили контроль над одним населенным пунктом.

При этом геолокационные кадры за 14 и 15 сентября показывают, что ВС РФ продвинулись в полях к востоку от населенного пункта 10-й Октябрь и незначительно — к западу от Любимовки.

Screenshot
/ understandingwar

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что на Курщине взорвали расположение армии РФ вместе с россиянами. Об успешной атаке рассказали бойцы подразделения "Khorne Group" 116-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Курщине разгромили части "элитных" войск РФ. Попытка россиян прорвать оборонительные позиции ВСУ оказалась провальной.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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