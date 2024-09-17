'За неделю может все измениться': Рустамзаде раскрыл планы Зеленского на Курщину

Эксперт сообщил, что Украина не станет тратить такой драгоценный ресурс, как живая сила, а также материальные ресурсы, чтобы удерживать Курскую область.

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Какой план у Зеленского на Курскую область / коллаж: Главред, фото: ОПУ, росСМИ

На сайте Главред состоялся чат с азербайджанским военным аналитиком и экспертом в сфере обороны и безопасности Агилем Рустамзаде. Он спрогнозировал, как Украина может использовать фактор контроля над районами Курской области.

Рустамзаде также проанализировал, могут ли эти районы Курской области стать полезными для военных маневров или переговоров.

"Через Курскую область проходит часть логистики в Сумскую и другие области и районы, через которые идет подпитка материальными ресурсами и живой силой войск РФ, находящихся на территории Украины. И эта логистика была нарушена благодаря Курской операции. Какой-либо другой военной целесообразности этой операции сейчас для Украины нет", - отметил эксперт. видео дня

Рустамзаде пояснил, что тратить такой драгоценный ресурс, как живая сила, а также материальные ресурсы для того, чтобы удерживать часть Курской области для обмена впоследствии на какие-то политические возможности, Украина вряд ли будет.

"Ситуация динамичная, и уже через неделю все может существенно измениться", - подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что не верит в проведение политических переговоров в 2024 году, потому что главная скрипка коллективного Запада - США: пока там не придет к власти новая политическая элита, вряд ли можно ждать какой-то определенности что в политических процессах, что в военных.

Кто такой Агиль Рустамзаде Агиль Рустамзаде - популярный азербайджанский военный аналитик, аналитик по вопросам обороны и безопасности, ведущий аналитик независимого аналитического центра в области национальной международной политики, экономики, права, социальных наук и безопасности STEM. Офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана. В качестве военного аналитика и эксперта комментирует и дает оценку событиям по военной тематике на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация в Курской области - наступление ВСУ

Напомним, что в Defense Express сообщили, что ВСУ начали вторую фазу наступления на Курск. Сергей Згурец рассказал, россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь для украинских военных.

Россия бросила 35 тысяч оккупантов на контрнаступление под Курском. Военный эксперт сообщил, что цель противника - деблокировать Глушковский район, вернуть контроль над трассой Коренево-Троицкое и над логистикой Коренево-Сафоновка с последующим облегчением логистики к северному фронту.

Военный эксперт Иван Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины. Сейчас в ВСУ нет такого темпа продвижения, как в первые дни операции в Курской области. Наоборот, есть продвижение россиян возле населенного пункта Снагость. Известно, что Украина прямо контролирует лишь 800 квадратных км Курщины.

В Курской области объявили эвакуацию сразу двух районов. Несмотря на заявления официальных пропагандистов Кремля о том, что под Курском российские войска держат ситуацию под контролем и "выбивают противника", местные власти объявили срочную эвакуацию сразу двух районов.

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