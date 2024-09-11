Россия бросила 35 тысяч оккупантов на контрнаступление под Курском: идут бои

Эксперт пока не дает никаких прогнозов — покажут ближайшие сутки.

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В Курской области идут бои / Коллаж: Главред, фото: СтратКом, DeepState

Россия перешла к контрнаступлению в Курской области. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, враг бросил на прорыв обороны ВСУ войско численностью более 35 тысяч оккупантов.

Движение россиян началось в районе сел Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Борки. Таким образом, РФ действует сразу с четырех направлений.

Цель противник - деблокировать Глушковский район, вернуть контроль над трассой Коренево-Троицкое и возвратить контроль над логистикой Коренево-Сафоновка с дальнейшем упрощением логистики по северному фронту.

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А в районе села Погребки Россия пытается выйти на дорогу Льгов-Суджа и к самой Судже.

Контрнаступательные действия осуществляются при поддержке техники, но с ограниченным применением артиллерии. А вот применение КАБов по линии боевого столкновения врагом уменьшилось.

"Ближайшие сутки покажут, во что это контрнаступление может в итоге вылиться", — подытожил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Курская операция - последние новости

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, что Украина осуществила операцию в Курской области, поскольку этот регион оказался самым уязвимым местом в обороне российских оккупантов. Наступление ВСУ перенесло боевые действия на территорию РФ и значительно пополнило украинский обменный фонд.

По состоянию на начало сентября Силы обороны Украины контролируют более 100 населенных пунктов в Курской области РФ. При этом Россия потеряла шесть тысяч солдат убитыми и ранеными всего за месяц операции ВСУ на Курщине, рассказал президент Владимир Зеленский.

Военный эксперт Павел Лакийчук считает, что украинской армии в дальнейшем вряд ли удастся быстро продвигаться в Курской области. Но территория на левом фланге региона, где река Сейм, будет зачищена от врага.

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