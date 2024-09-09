'Мы помешали им': Сырский сказал, почему на самом деле ВСУ пошли на Курщину

Украинская операция на Курщине снизила угрозу наступления оккупантов на Сумскую область и перенесла боевые действия на территорию России, отметил главком ВСУ.

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Курское направление всегда было угрозой для Украины / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная механизированная Мариупольская бригада, t.me/osirskiy

Украина осуществила операцию в Курской области, поскольку этот регион оказался самым уязвимым местом в обороне российских оккупантов. Наступление ВСУ перенесло боевые действия на территорию РФ и значительно пополнило украинский обменный фонд. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в интервью CNN.

По его словам, россияне планировали использовать Курскую область как плацдарм для дальнейших атак, в частности на Сумскую область. Они собирались прорвать границу через несколько дней после начала наступления на Харьковском направлении, начавшегося 10 мая этого года.

"Для нас это направление всегда было угрозой. Поэтому, оценивая свои возможности, мы выбирали самое слабое место в обороне противника, в его структуре", - отметил главком. видео дня

Сырский пояснил, что операция ВСУ на Курщине нейтрализовала угрозу наступления врага на Сумскую область и перенесла боевые действия на территорию России. Кроме того, ВСУ удалось создать свою зону безопасности в районе Курской области.

"Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию врага, чтобы он чувствовал то, что чувствуем мы ежедневно", - добавил генерал-полковник.

Главком ВСУ также рассказал, что из-за значительных потерь на Харьковщине россияне вынуждены были перебрасывать туда подразделения из Курской области. Несмотря на провал операции, оккупанты не отказались от планов по плацдарму для наступления на Сумщину.

Украинская операция не только укрепила защиту Сумщины, но и позволила пополнить обменный фонд пленными российскими военными.

"Мы создали "обменный фонд" для того, чтобы освободить наших военных, находящихся в плену", - подчеркнул Сырский.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Напомним, Курская операция ВСУ поразила союзников быстрым успехом и опровергла утверждение, что война зашла в тупик. Она также поставила под сомнение обещания Путина защищать территорию РФ любой ценой, пишет Bloomberg.

Как сообщал Главред, в Глушковском районе Курской области украинские силы уничтожили понтонные переправы противника и зенитно-ракетную систему "Оса" с помощью кассетных ракет GMLRS. Журналист Юрий Бутусов также отметил, что ВСУ пытаются выйти на трассу 38К-017 (Курск - Рыльск).

Кроме этого, ВСУ закрепились за рекой Сейм и удерживают позиции. Военный эксперт Андрей Крамаров также предположил, что после вытеснения россиян из Харьковщины целесообразно создать подобную зону в Белгородской области, что стало бы серьезной проблемой для РФ.

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