ВСУ могут выйти из Курской области при одном условии - Bloomberg

Украина рассчитывает на возможность быстрого отступления, но при этом оставляет открытой возможность продолжить наступление и захватить больше территорий.

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ВСУ могут выйти из Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap

Курская операция ВСУ произвела впечатление на союзников Украины своим быстрым начальным успехом и перевернула представление о том, что война зашла в тупик. Кроме того, она разоблачила тщетность обещаний правителя РФ Владимира Путина, что он готов защищать свою территорию любой ценой. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что с прорыва границы РФ украинскими военными прошел уже месяц и теперь американские и европейские чиновники задаются вопросом, какова конечная цель Украины в отношении 1300 кв. км российской территории, которую сейчас занимают ВСУ.

По словам издания, некоторые союзники опасаются, что Киев может быть вынужден отказаться от захваченного, если оккупанты пойдут в более масштабную контратаку.

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Директор Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс пока не видит доказательств того, что в ВСУ строят глубокие укрепления для защиты контролируемых ими земель на Курщине.

"Они на самом деле не готовятся к масштабной, долгосрочной обороне", - сказал он.

По словам Джонса, вероятно, Украина рассчитывает на возможность быстрого отступления, но при этом оставляет открытой возможность продолжить наступление и захватить больше территорий.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, ранее, Владимир Зеленский раскрыл цель операции ВСУ на Курском направлении и заявил, что Украина сохраняет определенные рубежи в Курской области и ежедневно доказывает миру, что Россия может проиграть эту войну.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", военный эксперт Павел Лакийчук говорит, что украинской армии в дальнейшем вряд ли удастся быстро продвигаться в Курской области. Но территория на левом фланге региона, где река Сейм, будет зачищена от врага.

В то же время, глава программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, подполковник запаса Алексей Мельник заявил, что снижение темпов продвижения ВСУ в Курской области связано с тем, что украинские силы достигли "оперативной глубины" своего наступления и должны взять паузу, чтобы подтянуть логистику.

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