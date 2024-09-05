В НАТО о ходе Курской операции: Украина 'многого' достигла

Столтенберг еще раз подчеркнул, что речь идет о "самообороне" Украины.

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В НАТО оценили Курскую операцию ВСУ / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН

Украина "многого" достигла в Курской операции, однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался пока оценивать ее будущий ход.

Столтенберг считает, что Украине вскоре придется делать "сложный" выбор.

"Только украинцы могут сделать сложный необходимый выбор, например, относительно того, куда развернуть свои силы и какой тип войны уместен в этой ситуации", - цитирует генсека "Голос Америки". видео дня

Он еще раз подчеркнул, что Украина "имеет право на самооборону", в том числе "достижение военных целей" на территории России.

Непосредственной угрозы для НАТО от Курской операции нет, убежден Столтенберг.

Что такое Голос Америки? Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), которая вещает на 47 языках, имея еженедельную аудиторию в 278 миллионов человек. В основном в эфир выходят новости, информационные и культурные программы. Некоторые иностранные слушатели считают, что "Голос Америки" является лучшим источником информации, тогда как другие считают ее формой пропаганды и рупором правительства США, пишет Википедия.

Курская операция - последние новости

Как писал Главред, Украина намерена бессрочно удерживать взятые под контроль российские территории в Курской области. Сама Курская область, заметил президент Владимир Зеленский, является частью "мирного плана", предложенного, в частности, США.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что Курская операция в целом открыла агрессора Россию не с лучшей стороны, ведь местное население не пошло в ополчение, чтобы защитить даже собственный дом, а местные власти на правоохранители просто сбежали.

Вместе с тем, нежелание Москвы защищать Курскую область сильно ударило по рейтингу самого Путина. Также из исследований следует, что россияне боятся новой волны мобилизации.

Сейчас и Россия, и Украина, похоже, воюют за стратегию, соглашаются аналитики. В случае захвата Москвой Покровска и Часового Яра у врага появится плацдарм для наступления, например, на Днепропетровскую область.

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