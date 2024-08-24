Рейтинг Путина рекордно упал за все годы полномасштабного вторжения

Московские социологи из ВЦИОМ фиксирует рекордное падение рейтинга российского диктатора Владимира Путина за все годы полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В результатах соцопрос отмечается, что рейтинг одобрения деятельности Путина в период с 12 по 18 августа снизился на 3,5% и достиг 73,6%.
Неделей ранее этот показатель составлял 77,1%.
Уровень доверия Путина снизился до 78,2% по сравнению с 80,8% (неделей ранее).
Издание "Агентство" называет эти результаты "рекордным падением обоих показателей с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину".
Последний раз рейтинг Путина опускался летом-осенью 2023 года после мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина - до 72,6%.
Кроме того, рейтинг доверия Путина также опускался осенью-зимой 2022-2023 годов на фоне мобилизации и летом-осенью - после мятежа Пригожина.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Бои в Курской области - последние новости
Защитники Украины имели успех восточнее Суджи на Курщине в стране-агрессоре России. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в ночь на 24 августа, обновив карту.
При этом Россия отвела некоторые подразделения с Харьковского на Курское направление. При этом количество сил и средств у врага в регионе все еще достаточное для продолжения штурмов. Украина же начала под Харьковом контрнаступление.
Западные СМИ подытоживают, что Операция Сил обороны Украины в Курской области показала, что у России множество слабых мест. Цель украинской армии – показать, что Украина способна сражаться и побеждать. Запад должен ослабить ограничения на применение своего оружия.
По мнению военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева, российская стратегия абсолютно разрушена из-за Курской операции Украины. Теперь ни о каких ультиматумах Кремля в обмен на территориальные уступки со стороны Украины речь не идет.
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