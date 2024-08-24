УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ВСУ поставили точку в "хотелках" РФ: Киев изменил правила переговоров - эксперт

Даяна Швец
24 августа 2024, 03:00
44
Бои на Курщине сломали российскую парадигму переговоров.
Зеленский, Путин, Курская область
Теперь Украина может диктовать ультиматумы / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, deepstatemap.live

Российская стратегия абсолютно разрушена из-за Курской операции Украины. Теперь ни о каких ультиматумах Кремля в обмен на территориальные уступки со стороны Украины речь не идет.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"Характер операции в Курской области поломал российскую парадигму переговоров, поскольку речь шла о фактическом ультиматуме: прекращение боевых действий за счет территориальных уступок со стороны Украины. Больше ничего не рассматривалось", - сказал он.

видео дня

В качестве напоминания Снегирев перечислил главные заявления и требования российской стороны относительно так называемых мирных переговоров.

"Силы обороны Украины должны вывести свои подразделения из занимаемых районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Тогда, якобы, Россия готова остановить дальнейшее продвижение вглубь украинской территории. Но сейчас наблюдается совершенно противоположная картина: продвижение происходит не вглубь украинских, а вглубь российских территорий", - подчеркнул аналитик.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Если сравнить те территории, которые заняли Силы обороны Украины за две недели продвижений, то их площадь схожа с потерями украинских территорий за последние 9 месяцев боевых действий.

"Интересный факт: количество украинских бригад, сосредоточенных на Курском направлении, по данным западных СМИ и разведок, составляет от 4 до 6.

В то время как с российской стороны на этом направлении сосредоточено не менее 9 бригад. Согласно всем военным уставам и военной теории, наступающая сторона должна иметь как минимум трехкратное преимущество в личном составе... Это очень показательно относительно возможностей Вооруженных сил Украины", - акцентировал Снегирев.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Однако, несмотря на все, аналитик считает самой главной победой на дипломатическом фронте.

"Мы поставили точку в российских "хотелках" за счет территориальных претензий к Украине. Теперь речь об ультиматумах российской стороны уже не идет. Сейчас речь идет о том, что Украина будет выступать с позиции силы", - резюмировал Дмитрий Снегирев.

Война в Украине - последние новости

Напомним, что ВСУ вытесняют оккупантов с Харьковщины, поэтому врагу не удастся покорить Украину, заявил президент.

РФ отвела часть войск с Харьковского направления. Командование РФ продолжает "перетасовывать" ту живую силу, которая у противника еще осталась для, хотя бы, удержания занятых позиций.

ВСУ провели операцию во временно оккупированных Олешках. Украинским военным удалось установить сине-желтый флаг в самом сердце оккупированного города на левобережье Херсонщины.

В свою очередь в Генштабе честно рассказали о самых адских точках. Самые горячие участки фронта - Покровское направление, а также не простая ситуация и на Кураховском направлении.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Курск мирные переговоры с Россией Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Путину не удастся вытеснить ВСУ с Курщины: Эйдман назвал причину

Путину не удастся вытеснить ВСУ с Курщины: Эйдман назвал причину

01:35 Украина
РФ может усилить ракетные атаки в День Независимости: в Германии сделали заявление

РФ может усилить ракетные атаки в День Независимости: в Германии сделали заявление

23:57 Украина
Ракеты для HIMARS и ПВО: США предоставляют Украине новый пакет военной помощи

Ракеты для HIMARS и ПВО: США предоставляют Украине новый пакет военной помощи

22:19 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Архип от Николаева : сын путинистки Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева 56827

"Архип от Николаева": сын путинистки Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева

Температура упадет до +6: в каких областях резко похолодает 37408

Температура упадет до +6: в каких областях резко похолодает

ВСУ пошли на рекорд: известны результаты контрнаступления на Харьковщине - 3 ОШБр 8323

ВСУ пошли на рекорд: известны результаты контрнаступления на Харьковщине - 3 ОШБр

Окружение замкнулось, там тысячи: войска РФ вместе с кадыровцами попали в котел 5995

Окружение замкнулось, там тысячи: войска РФ вместе с кадыровцами попали в котел

Последние новости

04:10

Мало кто знает: чем полезен зеленый чай - врачи назвали преимущества напитка

03:00

ВСУ поставили точку в "хотелках" РФ: Киев изменил правила переговоров - эксперт

02:36

Скандал из-за ужасных условий для военных в Одесской больнице: Лубинец не смолчал

02:32

Очень плохая примета 24 августа: в какое время суток нельзя смотреть на Солнце

02:05

РФ ударит баллистикой и Калибрами: названы сроки и цели массированного обстрела

В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – ЭйдманВ верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман
01:35

Путину не удастся вытеснить ВСУ с Курщины: Эйдман назвал причину

23 августа, пятница
23:57

РФ может усилить ракетные атаки в День Независимости: в Германии сделали заявление

23:12

Пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут обуздать шестой день: загорелись домаВидео

22:19

Ракеты для HIMARS и ПВО: США предоставляют Украине новый пакет военной помощи

Реклама
22:04

Женщина нашла яйцо с розовым белком: как мог появиться такой "дефект"

21:41

США начали слежку за Россией: в Европу перебросили разведывательный самолет

21:36

"Какие могут быть претензии": EL Кравчук резко вступился за Олега Винника

21:33

ВСУ вытесняют оккупантов из Харьковской области: Зеленский заинтриговал заявлением

21:21

В доме престарелых: что случилось с Аленой Апиной

21:16

Их носят менее 20 человек: ТОП-10 самых редких украинских фамилий

20:50

Вторжение ВСУ в Беларусь: у Лукашенко удивили заявлением

20:29

Цены снизили наполовину: в Украине резко подешевел популярный овощ и фрукт

20:15

Загадка, которая запутает каждого: надо найти 3 отличия между картинками за 18 секунд

20:08

Что находится внутри Луны: ученые сделали интересное открытие

20:07

Жесткий удар: США ввели новые санкции против России и приспешников агрессора

Реклама
19:59

Пила его до самой смерти: какой известный любимый напиток королевы Елизаветы II

19:49

В Украину идет новая волна жары: какие две области будут заливать дожди

19:28

Установили украинский флаг: ВСУ провели операцию во временно оккупированных Олешках

19:28

Вылетели даже штурмовики: Беларусь перебросила 1000 "штыков" к границе с Украиной

19:10

В России было три империи, а четвертой не быватьмнение

19:01

"Воевать в 25-м году руководство РФ не планирует": эксперт о дате конца войны

18:51

Как правильно точить нож: шеф-повар поделился ценными советамиВидео

18:37

Можно ли включать кондиционер в дождь: одно действие убережет от опасности

18:30

"На два шага впереди": премьер Индии рассказал Зеленскому, о чем говорил с ПутинымФото

18:24

22-летняя дочь Суркика объявиоа о беременности

18:16

Не только Покровское: в Генштабе честно рассказали о самых адских направлениях

18:14

Будет сиять чистотой: 3 важных шага, как почистить пуховик без стиркиВидео

18:12

Священники советуют именно их: лучшие молитвы за солдата на войне и победу УкраиныВидео

17:48

Операция ВСУ стала ударом: РФ отвела часть войск с Харьковского направления

17:40

Водителям на заметку: что означают белые зигзагообразные линии на дороге

17:29

Последствия удара по "Кавказу" все еще устраняют: РФ остановила сообщение с Крымом

17:18

Как отмыть конфорки от жира: быстрый и эффективный способВидео

17:16

Цены резко подскочат: осенью картофель будет стоить значительно дороже

17:04

Московская церковь подтвердила, что Порошенко служил у них пономарем и был меценатом – СМИ

17:00

ВСУ "кинули глаз" на трассу: армию РФ могут ждать неприятности на двух направлениях

Реклама
16:51

Ситуация с отключениями света в Украине изменится: какая причина

16:50

В каком возрасте люди начинают стремительно стареть: неожиданный ответ ученых

16:33

Окружение замкнулось, там тысячи: войска РФ вместе с кадыровцами попали в котел

16:32

Украина и Индия подписали 4 соглашения: Зеленский раскрыл первые результаты визита МодиФото

16:27

Только тогда Кремль поймет: в Минобороны рассказали о плане завершения войны

16:18

"Сдохнем": в браке Преснякова грядут серьезные изменения

16:08

В колонии в РФ вспыхнул бунт: заключенные захватили заложников и убили сотрудника ФСИН

16:00

В Еврокомиссии стали на сторону Украины в деле о запрете нефти "Лукойла"

15:54

Полмиллиона человек могут умереть: жара в Европе резко возрастает - The Guardian

15:53

Включать стиралку не нужно: как быстро почистить рукава куртки - 5 способовВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять