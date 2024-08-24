ВСУ поставили точку в "хотелках" РФ: Киев изменил правила переговоров - эксперт

Бои на Курщине сломали российскую парадигму переговоров.

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Теперь Украина может диктовать ультиматумы / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, deepstatemap.live

Российская стратегия абсолютно разрушена из-за Курской операции Украины. Теперь ни о каких ультиматумах Кремля в обмен на территориальные уступки со стороны Украины речь не идет.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"Характер операции в Курской области поломал российскую парадигму переговоров, поскольку речь шла о фактическом ультиматуме: прекращение боевых действий за счет территориальных уступок со стороны Украины. Больше ничего не рассматривалось", - сказал он.

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В качестве напоминания Снегирев перечислил главные заявления и требования российской стороны относительно так называемых мирных переговоров.

"Силы обороны Украины должны вывести свои подразделения из занимаемых районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Тогда, якобы, Россия готова остановить дальнейшее продвижение вглубь украинской территории. Но сейчас наблюдается совершенно противоположная картина: продвижение происходит не вглубь украинских, а вглубь российских территорий", - подчеркнул аналитик.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Если сравнить те территории, которые заняли Силы обороны Украины за две недели продвижений, то их площадь схожа с потерями украинских территорий за последние 9 месяцев боевых действий.

"Интересный факт: количество украинских бригад, сосредоточенных на Курском направлении, по данным западных СМИ и разведок, составляет от 4 до 6.

В то время как с российской стороны на этом направлении сосредоточено не менее 9 бригад. Согласно всем военным уставам и военной теории, наступающая сторона должна иметь как минимум трехкратное преимущество в личном составе... Это очень показательно относительно возможностей Вооруженных сил Украины", - акцентировал Снегирев.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Однако, несмотря на все, аналитик считает самой главной победой на дипломатическом фронте.

"Мы поставили точку в российских "хотелках" за счет территориальных претензий к Украине. Теперь речь об ультиматумах российской стороны уже не идет. Сейчас речь идет о том, что Украина будет выступать с позиции силы", - резюмировал Дмитрий Снегирев.

Война в Украине - последние новости

Напомним, что ВСУ вытесняют оккупантов с Харьковщины, поэтому врагу не удастся покорить Украину, заявил президент.

РФ отвела часть войск с Харьковского направления. Командование РФ продолжает "перетасовывать" ту живую силу, которая у противника еще осталась для, хотя бы, удержания занятых позиций.

ВСУ провели операцию во временно оккупированных Олешках. Украинским военным удалось установить сине-желтый флаг в самом сердце оккупированного города на левобережье Херсонщины.

В свою очередь в Генштабе честно рассказали о самых адских точках. Самые горячие участки фронта - Покровское направление, а также не простая ситуация и на Кураховском направлении.

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