ВСУ поставили точку в "хотелках" РФ: Киев изменил правила переговоров - эксперт

Российская стратегия абсолютно разрушена из-за Курской операции Украины. Теперь ни о каких ультиматумах Кремля в обмен на территориальные уступки со стороны Украины речь не идет.
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.
"Характер операции в Курской области поломал российскую парадигму переговоров, поскольку речь шла о фактическом ультиматуме: прекращение боевых действий за счет территориальных уступок со стороны Украины. Больше ничего не рассматривалось", - сказал он.
В качестве напоминания Снегирев перечислил главные заявления и требования российской стороны относительно так называемых мирных переговоров.
"Силы обороны Украины должны вывести свои подразделения из занимаемых районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Тогда, якобы, Россия готова остановить дальнейшее продвижение вглубь украинской территории. Но сейчас наблюдается совершенно противоположная картина: продвижение происходит не вглубь украинских, а вглубь российских территорий", - подчеркнул аналитик.
Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Если сравнить те территории, которые заняли Силы обороны Украины за две недели продвижений, то их площадь схожа с потерями украинских территорий за последние 9 месяцев боевых действий.
"Интересный факт: количество украинских бригад, сосредоточенных на Курском направлении, по данным западных СМИ и разведок, составляет от 4 до 6.
В то время как с российской стороны на этом направлении сосредоточено не менее 9 бригад. Согласно всем военным уставам и военной теории, наступающая сторона должна иметь как минимум трехкратное преимущество в личном составе... Это очень показательно относительно возможностей Вооруженных сил Украины", - акцентировал Снегирев.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Однако, несмотря на все, аналитик считает самой главной победой на дипломатическом фронте.
"Мы поставили точку в российских "хотелках" за счет территориальных претензий к Украине. Теперь речь об ультиматумах российской стороны уже не идет. Сейчас речь идет о том, что Украина будет выступать с позиции силы", - резюмировал Дмитрий Снегирев.
Война в Украине - последние новости
Напомним, что ВСУ вытесняют оккупантов с Харьковщины, поэтому врагу не удастся покорить Украину, заявил президент.
РФ отвела часть войск с Харьковского направления. Командование РФ продолжает "перетасовывать" ту живую силу, которая у противника еще осталась для, хотя бы, удержания занятых позиций.
ВСУ провели операцию во временно оккупированных Олешках. Украинским военным удалось установить сине-желтый флаг в самом сердце оккупированного города на левобережье Херсонщины.
В свою очередь в Генштабе честно рассказали о самых адских точках. Самые горячие участки фронта - Покровское направление, а также не простая ситуация и на Кураховском направлении.
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