Вылетели даже штурмовики: Беларусь перебросила 1000 'штыков' к границе с Украиной

Беларусь перебросила по меньшей мере тысячу военных в Гомельскую область, которая граничит с Украиной, после начала операции ВСУ в Курской области. Также к украинской границе отправили вертолеты, штурмовики и тяжелую технику. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
По данным OSINT-проекта, с 10 августа белорусские воинские части, в частности Вооруженные силы и Военно-воздушные силы, начали прибывать в Гомельскую область, которая граничит с Украиной. Переброска войск связана с ситуацией в Украине и активными боевыми действиями в Курской области России.
"Сейчас на южном направлении сконцентрирована группировка численностью не менее 1000 человек", - отметил "Беларускі Гаюн".видео дня
Кроме того, в Гомельскую область направили несколько вертолетов и штурмовиков. Также туда отправились подразделения с бронетранспортерами, танками и зенитными ракетными комплексами С-300ПС.
Что такое "Беларускі Гаюн"?
Белорусский Гаюн (белорусский Гаюн) - OSINT-проект, занимающийся мониторингом военной активности российских и белорусских войск на территории Беларуси. Мониторинговую группу создал перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году активист Антон Мотолко. Проект назвали в честь белорусского мифического персонажа лесного духа Хаюна, пишет Википедия.
Ситуация на границе с Беларусью - последние новости
Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о переброске трети армии на границу с Украиной. Однако Госпогранслужба отметила, что заявления Лукашенко лишь нагнетают ситуацию в пользу режима РФ.
Вскоре Беларусь показательно перебросила танки в сторону Украины. В Министерстве обороны Беларуси утверждают, что танки выдвинулись в приграничные районы с Украиной после приказа министра обороны и приведены в готовность.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко предупредил, что пока Беларусь остается под влиянием России, необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации. Он отметил, что ситуация на границе с Беларусью остается угрожающей, но пока не фиксируется перемещение военной техники или личного состава с белорусской стороны.
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