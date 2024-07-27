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"Должны быть готовы": ГПСУ о возможности наступления РФ с Беларуси и со стороны Сумщины

Руслана Заклинская
27 июля 2024, 20:05
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Российские оккупанты ежедневно осуществляют обстрелы областей Украины, которые находятся на границе с Россией, рассказал Андрей Демченко.
'Должны быть готовы': ГПСУ о возможности наступления РФ с Беларуси и со стороны Сумщины
Россия ежедневно атакует приграничные области / Коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты не увеличивают количество войск вблизи границы с Сумской областью. Ситуация на границе с Беларусью остается стабильной, перемещение белорусских военных не фиксируется. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"В направлении границы с Беларусью ситуация неизменна, за последнее время не видим такой существенной угрозы, мы не видим и перемещения рядом нашей границы с той стороны, но продолжаем быть бдительными, потому что должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - отметил он.

Демченко подчеркнул, что вдоль границ Черниговской и Сумской областей сохраняется высокий уровень обстрелов со стороны оккупантов. По его словам, эти области, вместе с Харьковщиной, ежедневно подвергаются атакам РФ.

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"Большинство обстрелов, если сравнивать Черниговскую и Сумскую области, приходится на Сумскую область. Здесь враг использует и артиллерию, и авиацию, а также ударные дроны для того, чтобы осуществлять удары по территории Украины. Большинство из них приходится именно по населенным пунктам, из-за чего могу сказать, что Россия продолжает подтверждать свой статус страны-террористки, ведь целится по мирным людям", - подчеркнул Демченко.

Спикер отметил, что пока нет признаков развертывания дополнительных российских сил вблизи границы с Сумской областью. Также не фиксируется расширение зоны боевых действий врагом в направлении Сумской области.

Что такое ГПСУ?

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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Напомним, на юге Запорожской области сосредоточено около 90 тысяч российских военных. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что эту вражескую группировку могут использовать для наступления или отвлечения украинских сил.

На восточном фронте украинские ракетные войска и артиллерия выполнили более 2747 огневых задач. Вследствие этого российские оккупанты потеряли 1063 военных, 11 танков, 23 боевые бронемашины, 35 орудий и минометов, а также 2 противотанковые средства.

Как сообщал Главред, Россия постепенно продвигается на Донбассе благодаря усовершенствованной тактике. Оккупанты давят с трех ключевых направлений: Часов Яр, Торецк и западнее Очеретино. Российское командование освоило новые методы ведения боя, позволяющие достигать успехов и создающие угрозу для Константиновки.

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