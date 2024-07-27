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Новая тактика врага: РФ постепенно идет вперед, но вряд ли захватит Донбасс – WP

Алексей Тесля
27 июля 2024, 16:24
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РФ значительно увеличила свои возможности РЭБ, чтобы стереть преимущество Украины в использовании дронов.
Новая тактика врага: РФ постепенно идет вперед, но вряд ли захватит Донбасс – WP
ВСУ дают отпор оккупантам / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Страна-агрессор РФ постепенно продвигается на Донбассе в результате применения усовершенствованной тактики, в частности, вторжение врага на Харьковщине смогло оттянуть на себя украинские резервы.

"Эта стратегия умная: ты пытаешься сосредоточить силу своего врага в одном направлении, а затем отвлечь его в другом. Их первая цель - уничтожить нас. Второе - подтолкнуть нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они почти на грани захвата Донецкой области", - цитирует The Washington Post 30-летнего Александра, командир батальона 47-й бригады, который воюет под Очеретино.

Уточняется, что оккупанты давят по дуге из трех ключевых точек: Часов Яр, к западу от Бахмута; через небольшой промышленный город Торецк; и в сельской местности к западу от села Очеретино, расположенного на стратегической возвышенности к северо-западу от Авдеевки.

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Издание уточняет, что наступление РФ на Донбассе является заметным изменением тактики российского командования, которое, похоже, научилось на прошлых ошибках и теперь достигает стабильных успехов, что уже угрожает Константиновке, расположенной на важной магистрали.

Как поясняет аналитик американского Института изучения войны Каролина Хирд российские оперативные командиры научились выполнять одновременные и взаимные усиливающие наступательные усилия и поддерживать постоянное давление на украинские силы.

В свою очередь украинские военные, опрошенные WP, говорят об истощении и сокращение ресурсов, в том числе войск. Один из сержантов ВСУ с позывным "Барт" описал ситуацию как "критическую" и сказал, что на передовой "серьезный хаос". Он объяснил украинские неудачи решениями руководства, в частности случаями, когда позиции украинских и российских сил на передовой перемешивались.

Также украинские командиры говорят, что ускорение боевых действий произошло из-за того, что Россия значительно увеличила свои возможности радиоэлектронного глушения, чтобы стереть предыдущее преимущество Украины в использовании дронов-камикадзе. Они также отметили нарастающее использование россиянами авиационных бомб, особенно КАБов.

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Чего ожидать на фронте

Вместе с тем Хирд считает, что Россия вряд ли сможет достичь стратегического успеха, несмотря на нынешние ограниченные достижения.

"Россия не продемонстрировала, что может эффективно осуществлять механизированное наступление и захватывать значительные территории, поэтому вряд ли они смогут силой взять весь Донбасс", - отметила эксперт.

И все же, по ее словам, медленный, изнурительный конфликт является более выгодным для Москвы, поскольку моральный дух Украины и будущая поддержка Запада ставятся под сомнение.

Ранее сообщалось о том, что у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление. Уничтожено 11 танков, 23 боевые бронемашины, 35 пушек и минометов РФ, рассказали в ОСГВ "Хортица".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и продвинулись в двух областях. Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись в Луганской области вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 12 и 13 июля.

Напомним, как сообщалось, российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.

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/ Главред

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ВСУ война на Донбассе война России и Украины
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