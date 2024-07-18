УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Сети пишут о прорыве РФ на Сумщине: в ГПСУ рассказали об атаке диверсантов

Алексей Тесля
18 июля 2024, 13:52
382
Прорыва границы российскими ДРГ на Сумщине не было, подчеркнул Андрей Демченко.
Screenshot
РФ атакует на Сумском направлении / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Google/maps

Активность врага на Сумском направлении сохраняется, однако российские ДРГ не прорвали границу в этой области, рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Могу отметить, что прорыва государственной границы российскими ДРГ на Сумщине, когда бы произошло боестолкновение, за последний период в полосах обороны пограничных подразделений не было. В то же время надо понимать, что определенная активность диверсантов врага, конечно, сохраняется, однако значительно меньше, чем это было раньше", - сказал он в комментарии "Украинской правде".

Представитель ГПСУ говорит, что среди задач ДРГ могут быть установление мест пребывания украинских защитников или осуществления диверсионных действий, направленных на поражение Сил обороны нашей страны, наведение средств на места расположения защитников.

видео дня

"Эту угрозу наши воины хорошо понимают, поэтому делают все необходимое, чтобы предотвращать попытки захода диверсантов, вовремя их разоблачать и, конечно, выбивать с территории Украины", - добавил Демченко.

Что за ведомство Государственная пограничная служба Украины?

Государственная пограничная служба Украины - правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает охрану государственной границы Украины и исключительной экономической зоны Украины, сообщает портал "Википедия".

Что известно об атаках РФ на Сумском направлении

Ранее в соцсетях появилась информация о попытке прорыва россиян в Сумской области, которая состоялась позавчера.

Наступление было в районе сел Чуйковка, Рожковичи и Сытное, говорится в сообщении со сылкой на данные украинских защитников

"После длительной артподготовки, и обстрелов из минометов, зашли ДРГ. Среди наших военных много 300. Но россиян выбили. Люди в Дружбе сидят сейчас без связи, света, интернета", – пишет военный.

Screenshot
/ Скриншот

Ситуация в Сумской области – последние новости по теме

Ранее в Госпогранслужбе заявили об изменении ситуации в Сумской области. Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумщину, большинство ударов приходится по населенным пунктам региона, сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, ВСУ разгромили военную колонну РФ у границ Сумской области, рассказал Сергей Стерненко. В Суджанском районе Курской области 18 единиц военной техники оккупантов остановились в поле, после чего по ним был нанесен удар дронами.

Как сообщалось ранее, войска РФ не отказались от планов открыть еще один фронт в Сумской области, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Однако захватчиков измотала операция на севере Харьковщины, поэтому они еще не определились со своими дальнейшими действиями.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Госпогранслужба Сумская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

Дроны СБУ взорвали штаб и базу РФ в Крыму: СМИ узнали детали спецоперации

Дроны СБУ взорвали штаб и базу РФ в Крыму: СМИ узнали детали спецоперации

15:03 Украина
Уничтожение военных аэродромов РФ и конец войны: громкое заявление Зеленского

Уничтожение военных аэродромов РФ и конец войны: громкое заявление Зеленского

14:59 Украина
В Сети пишут о прорыве РФ на Сумщине: в ГПСУ рассказали об атаке диверсантов

В Сети пишут о прорыве РФ на Сумщине: в ГПСУ рассказали об атаке диверсантов

13:52 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт 3103

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы 1658

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло 1337

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу Шахедами 1326

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу "Шахедами"

Последние новости

15:30

Лайма Вайкуле объяснила, почему начала петь на украинском языке: "Это страшно"

15:03

Дроны СБУ взорвали штаб и базу РФ в Крыму: СМИ узнали детали спецоперацииВидео

14:59

Уничтожение военных аэродромов РФ и конец войны: громкое заявление Зеленского

14:47

Наступление РФ на Сумщину: Жмайло назвал условие, при котором возможна атака

14:40

Почти кондиционер: как сделать вентилятор более эффективнымВидео

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - ЖмайлоРоссия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло
14:34

Названо имя обладательницы титула "Мисс Вселенная Украина"-2024Видео

14:08

У популярного российского журналиста диагностировали рак

14:06

Когда и как правильно подкармливать черешню для богатого урожаяВидео

14:05

"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

Реклама
13:52

В Сети пишут о прорыве РФ на Сумщине: в ГПСУ рассказали об атаке диверсантов

13:40

Будет как магазинная: как консервировать кукурузу - совет от опытной хозяйкиВидео

13:33

Как очистить кран от известкового налета внутри: трюк с шариком

13:33

"Лучшие": Анастасия Цимбалару раскрыла подробности личной жизни после развода

12:48

ВСУ остались на Левобережье после выхода из Крынок: подробности боев

12:42

Зеленский прибыл в Великобританию: стали известны все деталиФото

12:28

Берем 300 г творога и готовим гору вкуснейших пончиков - суперский рецептВидео

12:17

РФ может готовиться к новому наступлению на Запорожье - Андрющенко

12:10

Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

11:38

Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

11:32

В течение следующих месяцев: возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов

Реклама
11:13

Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали график на 18 июля

11:02

Китайский гороскоп на завтра 19 июля: Тигры - игнорируйте сплетни, Лошадям - раздражение

10:49

Взыскание штрафов ТЦК с военнообязанных без доходов и имущества: ответ юриста

10:47

В Украине прогнозируется рост цен на популярные продукты: какова причина

10:44

Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донбассе - Deep State

09:57

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

09:51

"На Молдову я очень зла!": жену певца Павлика в Молдове остановили полицейские

09:44

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

09:35

Церковный праздник 19 июля: что запрещено делать в этот день

09:25

Гороскоп на завтра 19 июля: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - новая возможность

09:17

После развода с Меладзе: Вера Брежнева впервые заговорила про новые отношения

08:48

Байден заболел и будет в изоляции: что случилось с президентом СШАВидео

08:32

Как легко и быстро стерилизовать банки: самый простой способВидео

08:18

Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

08:10

Какая мечта для украинского государства?мнение

08:02

Взрывы в Севастополе: оккупанты пожаловались на атаку морских дроновВидео

07:13

Война продлится еще 10 лет: пропаганда готовит россиян к затяжному конфликту

06:10

О Трампе и его новых решениях: чего ждатьмнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 9 секунд найти вешалку

05:34

"Это не трагедия": что ждет Украину в случае президентства Трампа

Реклама
04:25

Байден vs Трамп: аналитик сказал, при каком президенте США завершится война в Украине

03:05

Байден может перевернуть в свою пользу ситуацию на выборах в США: при чем здесь Украина

02:32

"Помогал оккупантам избивать своих же": вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандалФото

02:30

Не только Шварценеггер: Макконахи планирует уйти из кино в большую политику

02:00

"Купила за 4 млн евро виллу": стало известно, куда пропала София Ротару - СМИ

01:35

Есть ли риск новых покушений на Трампа: Кочетков дал прогноз

00:36

Потап показал, как тренируется с сыном

00:17

Звезда "Ранеток" Лера Козлова опозорилась возмутительной речью про УкраинуВидео

17 июля, среда
23:52

"Позиции разрушены до основания": Морская пехота раскрыла ситуацию в Крынках

23:44

Дочь Кошевого поделилась свежими фото

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять