В Сети пишут о прорыве РФ на Сумщине: в ГПСУ рассказали об атаке диверсантов

Прорыва границы российскими ДРГ на Сумщине не было, подчеркнул Андрей Демченко.

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РФ атакует на Сумском направлении / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Google/maps

Активность врага на Сумском направлении сохраняется, однако российские ДРГ не прорвали границу в этой области, рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Могу отметить, что прорыва государственной границы российскими ДРГ на Сумщине, когда бы произошло боестолкновение, за последний период в полосах обороны пограничных подразделений не было. В то же время надо понимать, что определенная активность диверсантов врага, конечно, сохраняется, однако значительно меньше, чем это было раньше", - сказал он в комментарии "Украинской правде".

Представитель ГПСУ говорит, что среди задач ДРГ могут быть установление мест пребывания украинских защитников или осуществления диверсионных действий, направленных на поражение Сил обороны нашей страны, наведение средств на места расположения защитников.

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"Эту угрозу наши воины хорошо понимают, поэтому делают все необходимое, чтобы предотвращать попытки захода диверсантов, вовремя их разоблачать и, конечно, выбивать с территории Украины", - добавил Демченко.

Что за ведомство Государственная пограничная служба Украины? Государственная пограничная служба Украины - правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает охрану государственной границы Украины и исключительной экономической зоны Украины, сообщает портал "Википедия".

Что известно об атаках РФ на Сумском направлении

Ранее в соцсетях появилась информация о попытке прорыва россиян в Сумской области, которая состоялась позавчера.

Наступление было в районе сел Чуйковка, Рожковичи и Сытное, говорится в сообщении со сылкой на данные украинских защитников

"После длительной артподготовки, и обстрелов из минометов, зашли ДРГ. Среди наших военных много 300. Но россиян выбили. Люди в Дружбе сидят сейчас без связи, света, интернета", – пишет военный.

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Ситуация в Сумской области – последние новости по теме

Ранее в Госпогранслужбе заявили об изменении ситуации в Сумской области. Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумщину, большинство ударов приходится по населенным пунктам региона, сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Напомним, ВСУ разгромили военную колонну РФ у границ Сумской области, рассказал Сергей Стерненко. В Суджанском районе Курской области 18 единиц военной техники оккупантов остановились в поле, после чего по ним был нанесен удар дронами.

Как сообщалось ранее, войска РФ не отказались от планов открыть еще один фронт в Сумской области, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. Однако захватчиков измотала операция на севере Харьковщины, поэтому они еще не определились со своими дальнейшими действиями.

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